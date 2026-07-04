Registrati
Diretta video

Scuola Talk | Carta del docente allargata ai trasporti, occasione sprecata?

guarda
Attualità
04.07.2026

Papa Leone a Lampedusa, un messaggio di speranza per i migranti. Schifani: “Un segnale forte per i siciliani”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Una breve visita, a 13 anni di distanza da quella del suo predecessore Papa Francesco. Leone XIV è atterrato a Lampedusa, accolto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, dall’arcivescovo metropolita di Agrigento monsignor Damiano, dal presidente della Regione Sicilia Schifani, dal prefetto di Agrigento Caccamo e dal sindaco di Lampedusa Mannino.

Una visita simbolica, con al centro il tema dei migranti, sempre attuale nell’isola. Lampedusa rappresenta ancora una meta della speranza per migliaia di persone provenienti da territori disagiati.

Spazio anche alla visita al cimitero di Lampedusa, in cui sono presenti anche gli “invisibili”, coloro che non ce l’hanno fatta ma di cui non si conosce l’identità. Papa Prevost si è fermato a pregare davanti le tombe dei migranti, in particolare quella di Youssef, il bimbo di sei mesi della Guinea, naufragato su un barcone e morto assiderato nel 2020.

“Il ​messaggio del Santo​ Padre sarà un​ segnale forte che i siciliani apprezzeranno in tutta la sua profondità. Siamo onorati per questa giornata, la vivremo intensamente e siamo certi che lascerà un segno” ha affermato il presidente della Regione Renato Schifani.

lampedusaPapa Leone XIVSicilia

Piccole isole, i docenti non vogliono lavorarci e gli alunni si lamentano: caso Lampedusa, per il M5s c’è scarsa continuità didattica e mancano incentivi

Viaggio della memoria a Lampedusa di una scuola romana per ricordare la strage del 3 ottobre

A Lampedusa rubati i pc alla scuola e danni

Giornata dell’accoglienza, il Miur si è dimenticato?

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Riconoscimento anno 2013, Barbacci: “C’è un diritto e va finanziato”. Fracassi: “Serve investimento straordinario per valorizzare il lavoro”

Daniele Di Frangia

Contratto scuola 2025/27, Castellana (Gilda) frena gli entusiasmi: “Abbiamo firmato, ma con questo sistema non si recupera il gap”

Valerio Musumeci

Papa Leone a Lampedusa, un messaggio di speranza per i migranti. Schifani: “Un segnale forte per i siciliani”

Redazione

Trattenimento in servizio oltre i 67 anni: la regola vale anche per i docenti precari

Francesco Orecchioni
vai alla ricerca avanzata