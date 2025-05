Papa Leone XIV: “I giovani di oggi sono un vulcano di vita, sì a linguaggi nuovi per toccare il cuore degli allievi”

Oggi, 15 maggio, ad una settimana esatta dalla sua elezione al Soglio Pontificio, Papa Leone XIV ha incontrato i “Fratelli delle Scuole Cristiane” nella Sala Clementina. Nel corso del suo discorso il Pontefice ha parlato di giovani e ha dato consigli a tutti gli educatori.

Papa Leone XIV sui giovani di oggi

Ecco alcuni passi del suo messaggio, riportato da Vatican News: “I giovani del nostro tempo, come quelli di ogni epoca, sono un vulcano di vita, di energie, di sentimenti, di idee. Lo si vede dalle cose meravigliose che sanno fare, in tanti campi. Hanno però anche loro bisogno di aiuto, per far crescere in armonia tanta ricchezza e per superare ciò che, pur in modo diverso rispetto al passato, ne può ancora impedire il sano sviluppo”.

“Oggi questi sono gli ostacoli da affrontare. Pensiamo all’isolamento che provocano dilaganti modelli relazionali sempre più improntati a superficialità, individualismo e instabilità affettiva; alla diffusione di schemi di pensiero indeboliti dal relativismo; al prevalere di ritmi e stili di vita in cui non c’è abbastanza posto per l’ascolto, la riflessione e il dialogo, a scuola, in famiglia, a volte tra gli stessi coetanei, con la solitudine che ne deriva”.

“Si tratta di sfide impegnative, di cui però anche noi possiamo fare altrettanti trampolini di lancio per esplorare vie, elaborare strumenti e adottare linguaggi nuovi, con cui continuare a toccare il cuore degli allievi, aiutandoli e spronandoli ad affrontare con coraggio ogni ostacolo per dare nella vita il meglio di sé”, ha concluso.

Papa Leone XIV e le parole al suo ex docente

Ma qual è il rapporto del nuovo Pontefice con la scuola? Ecco cosa riportano i giornali statunitensi. Secondo Michigan Live, il nuovo Papa ha frequentato la St. Augustine Seminary High School nel West Michigan, conosciuta oggi come Felt Estate.

Durante un evento tenutosi il 7 agosto 2024 presso la chiesa cattolica di St. Jude, in un sobborgo di Chicago, l’allora cardinale Prevost parlò dei suoi anni da seminarista al liceo nel Michigan.

“Ci sono qui persone della mia classe elementare, della mia classe del liceo di Holland, Michigan, e di altre scuole”, disse l’allora cardinale ai fedeli. Prevost raccontò poi ai presenti di un insegnante della scuola del Michigan che aveva plasmato il suo punto di vista.

“Uno dei miei insegnanti al liceo, padre Reinhard Sternemann … è stato un insegnante davvero dedito e un agostiniano”, ha detto Prevost. Il fratello del nuovo Papa, John Prevost, inoltre, è un preside di una scuola cattolica. Il padre era un sovrintendente scolastico e la madre bibliotecaria nelle scuole.

Prevost e l’esperienza in cattedra

Come specificano molte fonti, tra cui Chicago Sun Times, Prevost ha un legame particolare con la St. Rita of Cascia High School di Chicago. La scuola segue la filosofia degli Agostiniani, l’ordine religioso del nuovo papa. Negli anni ’80, lo stesso Papa vi ha svolto il ruolo di supplente e insegnante estivo di matematica e fisica. Ed è rimasto vicino al personale nel corso degli anni e ha visitato la scuola diverse volte, ha affermato il reverendo Tom McCarthy, direttore della cappella della St. Rita.

“Quando è arrivato l’annuncio, abbiamo sentito un’esplosione in tutta la scuola”, ha detto il diacono John Donahue, come scrive Wgntv. “Abbiamo visto la fumata bianca, quindi i ragazzi erano eccitati… e poi quando è arrivata… si sentiva tutta la scuola impazzire”, ha aggiunto a Fox News.

Inutile dire che la scuola, anche se Prevost avrà sicuramente fin da subito un’agenda piena, inviterà il nuovo Papa alla festa per i nuovi diplomati che si terrà a brevissimo.