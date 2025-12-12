Parlamento europeo, si è parlato di scuola, musica, sport e gastronomia. L’On. Giusi Princi (PPE) porta la cultura calabrese in Europa.

In questi giorni, precisamente dal 10 al 12 dicembre, al Parlamento europeo di Bruxelles, la Calabria è sbarcata in Europa portando la propria cultura musicale, poetica e gastronomica. Ad organizzare la tre giorni europea, è stata l’eurodeputato del PPE, eletta nelle liste di Forza Italia, Giusi Princi, che ha anche fatto intervenire il Commissario Glenn Micallef, Commissario per l’Equità intergenerazionale, i giovani, la cultura e lo sport, per promuovere alcune proposte di progetti sullo sport calabrese, come volano di sviluppo, inclusione e coesione sociale.

La musica come laboratorio di talenti

Nell’organizzazione di questi significativi giorni calebresi in Parlamento europeo, dove La Tecnica della Scuola è stata presente, non poteva mancare la musica folk, cioè quella musica che ha fatto riscoprire la calabresità e anche l’atmosfera natalizia. Abbiamo assistito al concerto “Christojenna: l’anima del Natale calabrese” dove si è isibito il gruppo musicale calabrese “Corde Libere”, guidato dal Maestro Alessandro Calcaramo. Con il Maestro, docente di musica dell’Istituto Comprensivo di Campo Calabro, abbiamo scambiato qualche battuta interessante sulla nascita del gruppo “Corde Libere” e sull’importanza di creare, attraverso l’arte della musica, un laboratorio di talenti. La musica che parte dalla scuola, dove l’insegnante intercetta il talento naturale dello studente ma poi si rafforza con uno studio mirato per non disperdere quel talento innato, conservandolo e arricchendolo. Il Concerto ha avuto un grande successo in una sala con oltre 500 presenze, tra le quali una classe liceale di Crotone.

Un concerto emozionante, ha esclamato l’On. Princi, specificando che il maestro Alessandro Calcaramo e tutta l’orchestra sono riusciti a creare un’atmosfera tipicamente natalizia che è strettamente legata alle forti tradizioni culturali e storiche della Calabria.

Un evento storico che si è svolto nella sala Yehudi Menuhin del Parlamento Europeo in un’autentica vetrina tutta calabrese, con un pregiatissimo apprezzamento del prof. Pierre di Toro Direttore di Chiara Fama dell’Istituto Italiano di Cultura Bruxelles, che ha evidenziato l’importanza dell’evento organizzato dall’On. Giusi Princi, perché, ha specificato il Direttore di Toro, le diversità culturali dei singoli territori come la Calabria sono un’immensa ricchezza per la democrazia europea.

L’eurodeputata Princi, da donna di scuola ed ex dirigente scolastica, è fermamente convinta che scuola e cultura sono strumenti essenziali per lo sviluppo di un territorio, ma anche principale motivo di coesione per rafforzare l’intera Unione europea.

Degustazione enogastronomica calabrese

La serata dell’11 dicembre, dopo un concerto straordinariamente ricco della passione dei giovani musicisti, è continuata con una tipica degustazione enogastronomica calabrese, che ha permesso agli ospiti di vivere un’esperienza sensoriale unica. Grazie alla collaborazione con ARSAC e Conpait, la Calabria ha offerto una selezione di prodotti tipici, che hanno conquistato anche i palati più esigenti.