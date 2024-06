Pasti scolastici cruciali per combattere la povertà in Europa: il modello anglosassone

Un continente in recessione economica, ove gli esecutivi son costretti ad adoperarsi ad un taglio distruttivo dei servizi per mantenere un livello di stabilità base all’interno delle proprie casse. Si aggiungono inflazione, polverizzazione del potere d’acquisto – in particolare dei ceti medi e bassi – e la difficoltà a procurarsi beni di prima necessità come in passato, cibo, abiti e pasti inclusi. La scuola subisce gli effetti economici e sociali di tale recessione: la popolazione scolastica si impoverisce e si deprime. L’OMS ha dichiarato inoltre che oltre un quarto degli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni – scuola media e superiore in primis – si trova a serissimo rischio di incorrere in ansia patologica e disturbi depressivi, anche derivanti dall’impatto traumatico che le chiusure per l’emergenza sanitaria COVID hanno avuto sui giovani. La scuola offre inoltre altri, fondamentali e strategici servizi: un valido esempio, che in Italia resta solo in una mera percentuale di istituti della scuola secondaria di II grado, è costituito dalle mense e dai servizi di distribuzione pasti.

La gratuità di questi è riscontrabile solo in realtà virtuose, come la Scandinavia, Baltici, Austria, Polonia e Olanda. Per il resto dell’utenza europea si procede in base ai vari indicatori nazionali relativi alla situazione patrimoniale ed economica del gruppo familiare in esame. Nel Regno Unito intere associazioni di studenti, partiti politici di opposizione su base nazionale e genitori si battono per la gratuità anche con azioni estreme, bloccando strade e scuole. Forse perché la mensa scolastica, per le famiglie ove risulta oramai assai complesso mettere un pasto completo a tavola, risulta l’unica ancora di salvataggio per chi è in crisi? Gli esperti sostengono inoltre che è uno strumento utile per correggere quelle condotte alimentari che comportano obesità.

Prestazione e pasti scolastici

Il partito laburista sta affrontando le richieste dei parlamentari di sostenere la fornitura di pasti scolastici gratuiti per tutti gli studenti delle scuole primarie in Inghilterra, dopo che un nuovo studio ha trovato prove che riduce l’obesità e aumenta le capacità di lettura. Secondo lo studio visionato dall’Observer, i livelli di obesità sono stati ridotti dal 7% all’11% tra i bambini accolti nei quattro quartieri londinesi che hanno già adottato questa politica. Per i bambini del sesto anno, a cui era stato concesso il pasto scolastico gratuito per tutto il periodo della scuola primaria, è stata applicata una riduzione del 5-8%.

Lo studio, condotto dall’Istituto per la ricerca sociale ed economica dell’Università dell’Essex, ha rilevato che, oltre all’aiuto ai genitori sul costo della vita, si è verificato un aumento associato nella lettura. Ha suggerito che all’età di 11 anni, l’impatto era equivalente a “circa due settimane di progressi aggiuntivi a scuola”. Si è inoltre scoperto che rendere universali i pasti scolastici gratuiti ha aumentato la loro fruizione da parte di coloro che ne avevano già diritto dell’8%, forse perché ha cambiato la cultura scolastica e lo stigma attorno al loro consumo. Sembra che un bambino su tre abbia mangiato il pranzo a scuola per la prima volta. Una serie di parlamentari laburisti hanno chiesto l’introduzione a livello nazionale di pasti gratuiti. Stephen Timms, presidente laburista del comitato ristretto per il lavoro e le pensioni, ha affermato che la politica è in atto e funziona nel suo distretto di Londra. “Questa politica è stata estremamente popolare tra i genitori e la ricerca ora mostra che sta facendo una reale differenza per la salute e l’apprendimento”, ha affermato. “Accolgo con favore la decisione del sindaco di Londra di estendere la politica a tutta Londra. Dovrebbe essere esteso anche a livello nazionale”.

Corretta alimentazione e povertà

Kim Johnson, deputata laburista del Liverpool Riverside, ha affermato che nella sua città, una media di 11 bambini su una classe di 30 vivono in povertà. “L’accesso a cibo sano e nutriente è una necessità affinché i bambini possano prosperare”, ha affermato. “Ho sostenuto a lungo la campagna No Child Left Behind della NEU per distribuire pasti scolastici universali gratuiti a tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie… per garantire che la fame non impedisca ai bambini di apprendere e di raggiungere il loro pieno potenziale”. Sharon Hodgson, presidente del gruppo parlamentare sul cibo nelle scuole, ha affermato che i ministri hanno prove fin dal 2013 sui vantaggi di un simile programma. “L’universalismo rompe lo stigma dei pasti scolastici gratuiti soggetti a verifica del reddito e rompe il ciclo di disuguaglianze che esistono fuori dai cancelli della scuola e che vengono riprodotte nella sala da pranzo”, ha detto. “Il cibo nelle scuole è la migliore politica sanitaria pubblica che abbiamo a nostra disposizione. Con esso abbiamo l’opportunità di raggiungere ogni bambino nel Regno Unito con pasti caldi, sani e nutrienti. Ecco perché da oltre 14 anni chiedo pasti scolastici universali gratuiti”.

Bridget Phillipson, la segretaria ombra dell’istruzione, si è impegnata ad avere dei club per la colazione in ogni scuola primaria, finanziati dall’abolizione dello status fiscale non-dom. Tuttavia, il partito non ha intenzione di espandere i pasti scolastici gratuiti. I ricercatori hanno esaminato l’impatto dell’estensione della politica a tutti i bambini della scuola primaria studiando quattro quartieri londinesi – Tower Hamlets, Southwark, Newham e Islington – che hanno i propri programmi. “Ci sono molti benefici a lungo termine che ci aspetteremmo, come un miglioramento della capacità di lettura, anche alla fine della scuola primaria”, ha affermato il dottor Angus Holford, coautore dello studio. “Altre prove suggeriscono che ciò persisterà in un vantaggio in termini di guadagni nel corso della vita. Anche se questi effetti sulla prevalenza dell’obesità non persistono completamente nell’età adulta, anche ritardare l’insorgenza dell’obesità o ridurre il volume totale dell’obesità nel corso della vita limiterebbe comunque il rischio di sviluppare malattie successive”.