Pensioni, aggiornate le procedure INPS di liquidazione per Quota 103

L’Inps ha comunicato l’avvenuto aggiornamento delle procedure per la definizione delle domande di pensione anticipata flessibile dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’INPS nonché alla Gestione separata.

I requisiti anagrafici (62 anni di età) e quelli contributivi (41 anni di contributi) per la cd. Quota 103 devono essere perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Il diritto alla pensione anticipata flessibile, conseguito nel corso del 2023, consente l’accesso alla pensione in una finestra, che per la scuola è il 1° settembre dell’anno di raggiungimento dei requisiti. Questi ultimi si considerano raggiunti anche se perfezionati dopo le date indicate ma comunque entro l’anno solare.