Pensioni scuola, 33mila domande presentate. I numeri regione per regione [PDF]

Pensioni scuola, 33mila domande presentate. I numeri regione per regione

Ecco la tabella con i numeri dei pensionamenti scuola 2020 forniti dal Ministero dell’Istruzione: sono 33.886 le domande presentate di cui 26.327 sono docenti, 7.088 Ata, 78 personale educativo, 393 insegnanti di religione.

Il documento con tutte le cifre regione per regione (clicca qui per scaricare il pdf)

I dati sono stati diffusi ed evidenziano anche come sul totale delle domande 16.683 siano state prodotte avvalendosi dei requisiti della cosiddetta “quota 100”.

L’elenco non comprende i dirigenti scolastici, per i quali il termine di presentazione delle domande di collocamento in pensione scade a fine febbraio.

Ecco il calendario diviso per banca e posta. Infatti il sistema bancario i giorni disponibili (cioè in cui le banche sono aperte) vanno da lunedì a venerdì, per le poste, invece, è inserito anche sabato.

TUTTO SULLE PENSIONI

MARZO

2 marzo (Poste italiane)

2 marzo (Banca)

APRILE

1 aprile (Poste italiane)

1 aprile (Banca)

MAGGIO

2 maggio (Poste Italiane)

4 maggio (Banca)

GIUGNO

1 giugno (Poste italiane)

1 luglio (Banca)

LUGLIO

1 luglio (Poste italiane)

1 luglio (Banca)

AGOSTO

1 agosto (Poste Italiane)

3 agosto (Banca)

SETTEMBRE

1 settembre (Poste italiane)

1 settembre (Banca)

OTTOBRE

1 ottobre (Poste italiane)

1 ottobre (Banca)

NOVEMBRE

2 novembre (Poste italiane)

2 novembre (Banca)

DICEMBRE

1 dicembre (Poste italiane)

1 dicembre (Banca)