Per le prove concorsuali è possibile utilizzare ferie o permessi retribuiti?

Vi inviamo questa nota che abbiamo indirizzato al ministro Giuseppe Valditara e alla sottosegretaria Paola Frassinetti

La scrivente O.S. denuncia la mancata applicazione da parte di molti Dirigenti Scolastici, del CCNL art. 35 c. 1, come si evince dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021



Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato

“1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato….”



I D.S. in questione negano il permesso retribuito per concorso agli IRC che stanno sostenendo le prove del concorso straordinario obbligandoli a chiedere un giorno di permesso non retribuito, procurando un duplice danno: economico e giuridico.

Per quanto soprascritto e denunciato chiediamo un Vostro autorevole intervento affinchè i D.S. siano chiamati al rispetto delle norme contrattuali.



Angela Loritto, Segreteria Nazionale Confsal- ANAPS