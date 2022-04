Per noi docenti, solo briciole!

Sono una docente della scuola secondaria di I grado.

Era il lontano 22 dicembre 2012 in cui si parlava di “rinnovo” del contratto della PA ecc… Ad oggi siamo in pochissimi a non aver ricevuto una notizia soddisfacente. Siamo un mondo a parte, noi della scuola.

Noi che per arrivare ad insegnare dobbiamo possedere la laurea, l’abilitazione, tirocinio, master, corsi di perfezionamento, corsi di formazione, autoformazione, ecc… potrei continuare all’infinito.

Abbiamo atteso con ansia l’elezione RSU (5, 6, 7 aprile), con la speranza che alle parole seguissero i fatti: un rinnovo contrattuale, fermo da troppo tempo, soprattutto dal punto di vista economico. E invece si parla solo del reclutamento.

Ancora oggi non bastano lo studio, il superamento delle prove d’esame… Noi siamo sempre messi alla prova, senza un giusto ed adeguato stipendio e soprattutto un riconoscimento della missione svolta!

Abbiamo compiuto il nostro dovere, ma chiedo quanto ancora si debba attendere per avere una risposta certa!

Lettera firmata