Percorsi abilitanti docenti 30 e 60 CFU, gli ultimi bandi pubblicati dalle Università per il 2024/25 [AGGIORNATO]

Con il decreto ministeriale n. 156 del 24/02/2025 il MUR ha dato il via ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti delle scuole secondarie per l’anno accademico 2024/2025.

Il successivo decreto ministeriale n. 270 del 19 marzo 2025 è un secondo decreto di autorizzazione dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2024/2025.

Le pagine delle Università

Pubblichiamo di seguito le pagine delle Università autorizzate all’attivazione dei percorsi per insegnanti, sulle quali sono pubblicati i bandi. Mancano all’appello solo pochi Atenei.

ABRUZZO

Accademia di Belle Arti dell’Aquila – BANDO – Domande entro il 7 aprile.

Classi di concorso:

A001-FI ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A002-FI DESIGN DEI METALLI, DELL’OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME

A005-FI DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA

A008-FI DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN DELL’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA

A009-FI DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE

A017-FI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara

Università degli studi dell’Aquila – BANDO – Domande dal 14 al 24 marzo

Classi di concorso:

A 11 – Discipline letterarie e latino

A 13 – Discipline letterarie, latino e greco

A 22 – Italiano storia geografia nella scuola secondaria di I grado

A 12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A 18 – Filosofia e Scienze umane

A 19 – Filosofia e Storia

A 54 – Storia dell’arte

AD 24 – Lingue e culture straniere negli istituti secondari di II grado (TEDESCO)

AB 24 – Lingue e culture straniere negli istituti secondari di II grado (INGLESE)

B 02 – Conversazione in lingua straniera (INGLESE)

A 48 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A 20 – Fisica

B 03 – Laboratori di fisica

A 26 – Matematica

A 27 – Matematica e Fisica

A 28 – Matematica e scienze

A 40 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

A 41 – Scienze e tecnologie informatiche

B 16 – Laboratorio di tecnologie informatiche

A 42 – Scienze e tecnologie Meccaniche

B 17 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche

A 50 – Scienze naturali, chimiche e biologiche

A 60 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

Università degli Studi di Teramo – BANDO – Domande dal 25 marzo al 4 aprile.

Classi di concorso:

A-022

A-031

A-034

A-050

A-051

B-021

A-029

A-053

Classi di concorso:

A11 Discipline letterarie e latino

A12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A13 Discipline letterarie, latino e greco

A18 Filosofia e Scienze umane

A19 Filosofia e Storia

A22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado

A23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

A37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

A41 Scienze e tecnologie informatiche

A46 Scienze giuridico-economiche

A47 Scienze matematiche applicate

A48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A50 Scienze naturali, chimiche e biologiche

A54 Storia dell’arte

AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (FRANCESE)

AA25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (FRANCESE)

AB25 Lingua inglese e II lingua comunitaria scuola secondaria di I grado (INGLESE)

AC24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (SPAGNOLO)

AC25 Lingue e culture straniere nella scuola secondaria di primo grado (SPAGNOLO)

B16 Laboratorio di tecnologie informatiche

CALABRIA

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Conservatorio Vibo Valentia – BANDO – scadenza 13 marzo 2025

Classi di concorso:

AB55-FI CHITARRA

AB56-FI I GRADO (CHITARRA)

AC55-FI CLARINETTO

AC56-FI I GRADO (CLARINETTO)

AG56-FI I GRADO (FLAUTO)

AH56-FI I GRADO (OBOE)

AI55-FI PERCUSSIONI

AI56-FI I GRADO (PERCUSSIONI)

AJ55-FI PIANOFORTE

AJ56-FI I GRADO (PIANOFORTE)

AK55-FI SASSOFONO

AK56-FI I GRADO (SASSOFONO)

AM55FI VIOLINO

AM56FI I GRADO (VIOLINO)

AW55FI FLAUTO TRAVERSO

A030-FI MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A064-FI TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

Università Magna Grecia di Catanzaro – BANDO – Domande dal 1° al 22 aprile.

Classi di concorso:

A018-FI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A046-FI SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A048-FI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A049-FI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A050-FI SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

A031 – SCIENZE DEGLI ALIMENTI – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

A045 – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

A041 – SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Istituzione Capofila: Università della Calabria – BANDO – Domande dal 24 marzo al 2 aprile.

Classi di concorso:

A011-FI DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012-FI DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GRADO

A013-FI DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO

A018-FI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A019-FI FILOSOFIA E STORIA

A020-FI FISICA

A021-FI GEOGRAFIA

A022-FI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A026-FI MATEMATICA

A027-FI MATEMATICA E FISICA

A028-FI MATEMATICA E SCIENZE

A031-FI SCIENZE DEGLI ALIMENTI

A034-FI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

A037-FI COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA

A041-FI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A042-FI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A047-FI SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A050-FI SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG

A054-FI STORIA DELL’ARTE

A065-FI TEORIA E TECNICA COMUNICAZIONE

AA24-FI LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)

AA25-FI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

AB24-FI LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)

AB25-FI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

CAMPANIA

Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa di Avellino

Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno – BANDO classi AK56, A030, AK55

Istituzione Capofila: Università Federico II Napoli – BANDO – Domande entro il 16 aprile.

Classi di concorso:

Università di Napoli L’Orientale

Istituzione Capofila: Università degli studi di Salerno – BANDO – Domande dal 28 marzo al 12 aprile.

Classi di concorso:

EMILIA ROMAGNA

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” di Bologna

Conservatorio di Musica “Vecchi Tonelli” di Modena e Carpi – AVVISO – Domande entro il 25 marzo 2025.

Classi di concorso:

AG56 – Flauto

AJ56 – Pianoforte

AC56 – Clarinetto

AB56 – Chitarra

AL56 – Tromba

A030 – Musica

Università degli Studi di Ferrara – BANDO – Domande dal 17 al 25 marzo 2025.

Classi di concorso:

A-18 Filosofia e Scienze umane

A-20 Fisica

A-22 Italiano, storia geografia nella scuola secondaria di I grado

AB-24 Lingua e cultura straniera – Inglese

AC-24 Lingua e cultura straniera – Spagnolo

A-26 Matematica

A-27 Matematica e Fisica

A-28 Matematica e Scienze

A-47 Scienze matematiche applicate

A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche

Università di Parma – BANDO– Scadenza 19 marzo 2025.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università degli Studi di Trieste – BANDO

Classi di concorso:

A – 11

A – 12

A – 15

A – 18

A – 20

A – 22

A – 27

A – 28

A – 34

A – 50

A – 71

A – 26

A – 40

A – 70

AB-24

Università degli Studi di Udine – BANDO – Scadenza ore 12 del 12 marzo 2025.

Classi di concorso:

A-07 Discipline audiovisive

A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado

AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese)

AC24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (spagnolo)

A-26 Matematica

A-28 Matematica e Scienze

A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

A-47 Scienze matematiche applicate

AC25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (spagnolo) – riaccreditamento per variazione piano di studi

A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A013 Discipline letterarie, latino e greco

A019 Filosofia e storia

A027 Matematica e fisica

A041 Scienze e tecnologie informatiche

A048 Scienze motorie e sportive II grado

A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

AA24 Lingua e cultura straniera (francese)

AD24 Lingua e cultura straniera (tedesco)

classe di nuova attivazione/modifica per l’a.a. 2024/2025 in attesa di accreditamento

LAZIO

Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” di Viterbo – BANDO – Domande entro il 25 marzo 2025.

Classi di concorso:

A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC

A014 FI DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.

A017 FI DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR 2.

A questo primo bando farà seguito un successivo bando relativo alle:

A009 DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG

A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE

Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi” di Latina

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma

Libera Università degli Studi “Maria SS.Assunta” LUMSA – BANDO – Domande entro il 31 marzo 2025.

Classi di concorso

A12

A022

Università degli studi della Tuscia – BANDO – iscrizioni dalle ore 12:00 di giovedì 06 marzo 2025 e fino alle ore 12:00 di giovedì 20 marzo 2025.

A012 – FI Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A022 – FI Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado

AB24 – FI Lingua e Cultura Straniera (Inglese)

A028 – FI Matematica e Scienze

A031 – FI Scienze degli Alimenti

A048 – FI Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria di II grado

A051 – FI Scienze, tecnologie e tecniche agrarie

A060 – FI Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

B011 – FI Laboratorio di Scienze e tecnologie agrarie

Le classi di concorso per le quali sono attivate le procedure di immatricolazione, nelle more della conclusione della procedura di accreditamento dei nuovi percorsi proposti per l’a.a. 2024/2025 sono le seguenti:

• A01 – disegno e storia dell’arte nelle istituzioni secondarie di I e II grado

• A11 – discipline letterarie e latino

• A13 – discipline letterarie, latino e greco

• A18 – filosofia e scienze umane

• A21 – geografia

• AC24 – lingua e cultura spagnola

• A46 – scienze giuridico economiche

• A49 – scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di i e ii grado

• A50 – scienze naturali, chimiche e biologiche

Istituzione Capofila: Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – BANDO – Domande dal 7 al 14 aprile.

Classi di concorso:

Università degli Studi di Roma Foro Italico – BANDO – Domande entro il 26 marzo.

Classi di concorso:

A048 – A049

Università La Sapienza – BANDO – Domande entro il 4 aprile.

Classi di concorso:

A011-FI

A012-FI

A019-FI

A022-FI

A026-FI

A027-FI

A028 -FI

A050-FI

AB24-FI

Il numero dei posti disponibili per ciascuno dei percorsi attivati, nelle more della conclusione della procedura di accreditamento dei nuovi percorsi proposti per l’a.a. 2024/2025, sono i seguenti:

A018-FI

A021-FI

A041-FI

A054-FI

AA24-FI

AC24-FI

Tor Vergata – BANDO – Domande entro il 3 aprile 2025.

Classi di concorso:

AB24-LINGUA E CULTURA STRANIERA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)

A011-DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012-DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI II GRADO

A013-DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO

A019-FILOSOFIA E STORIA

A020-FISICA

A021- GEOGRAFIA

A022-ITALIANO, 5 STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA 0 SECONDARIA DI I GRADO

A023-LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)

A026-MATEMATICA

A027-MATEMATICA E FISICA

A028-MATEMATICA E SCIENZE

A030-MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A034-SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

A047-SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A048-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO

A050-SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE

A054-STORIA DELL’ARTE

Istituzione Capofila: Università Europea di Roma – BANDO

Classi di concorso:

A035 – Calzature e moda

AM55 – Violino

AN55 – Violoncello

AW55 – Flauto

AI55 – Percussioni

AP55 – Contrabasso

AD55 – Corno

AJ55 – Pianoforte

A053 – Storia della musica

AD56 – Corno (I grado)

A029 – Musica II grado

A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria I grado

A017 – Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A011 – Discipline letterarie e latino

A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A018 – Filosofia e scienze umane

A019 – Filosofia e storia

A020 – Fisica

A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado

A026 – Matematica

A027 – Matematica e fisica

A028 – Matematica e scienze

A045 – Scienze economico-aziendali

A046 -Scienze giuridico-economiche

A048 – Scienze motorie e sportive II grado

A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT – BANDO – Domande entro il 25 marzo.

Classi di concorso:

AA24-FI

AB24-FI

AB25-FI

AC24-FI

AC25-FI

A012-FI

A022-FI

A023-FI

A045-FI

Università degli Studi Roma Tre – BANDO – Termini presentazione domande: dal 6 al 20 marzo 2025

Classi di concorso:

A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE 10 5 4 1 A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA

A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A013 – DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO

A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A019 – FILOSOFIA E STORIA

A020 – FISICA

A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)

A026 – MATEMATICA 69 38 28 3 A027 – MATEMATICA E FISICA

A028 – MATEMATICA E SCIENZE 170 93 68 9 A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A040 – TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE

A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A045 – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

A050 – SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A053 – STORIA DELLA MUSICA

A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AA24 – LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE)

AB24 – LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)

AC24 – LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

LIGURIA

Conservatorio di Musica “Puccini” di La Spezia – BANDO – Domande entro il 22 marzo 2025.

Classi di concorso:

A030-FI “Musica” nella Scuola Secondaria di Primo Grado

AB56-FI “Strumento musicale” nella scuola secondaria di Primo Grado (chitarra)

AG56-FI “Strumento musicale” nella scuola secondaria di Primo Grado (flauto)

LOMBARDIA

Conservatorio di Musica di Milano – Domande dal 10 al 23 marzo.

Istituzione Capofila: Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia – BANDO – Domande dal 1° al 7 aprile.

Classi di concorso:

Istituzione Capofila: Università degli Studi di Bergamo – BANDO – Domande dal 13 al 20 marzo.

Classi di concorso:

A-11 – Discipline letterarie e latino

A-12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-18 – Filosofia e Scienze umane

A-19 – Filosofia e Storia

A-22 – Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado

AB-24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese)

AA-25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (Francese)

A-47 – Scienze matematiche applicate

A-26 – Matematica

A-27 – Matematica e fisica

A-40 – Tecnologie Elettriche Elettroniche

A-42 – Scienze e Tecnologie Meccaniche

A-45 – Scienze economico-aziendali

A-46 – Scienze giuridico-economiche

A-48 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-50 – Scienze naturali, chimiche e biologiche

A-51 – Scienze agrarie

A-60 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

Università degli Studi di Milano – BANDO – Domande dal 13 al 21 marzo.

Classi di concorso:

A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO

A018 60 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A020 FISICA

A021 GEOGRAFIA

A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A028 MATEMATICA E SCIENZE

A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE

AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)

Nelle more del provvedimento ministeriale di autorizzazione dei relativi posti, sono avviate con riserva le procedure di ammissione per i seguenti Percorsi:

A026 MATEMATICA

A027 MATEMATICA E FISICA

A030 MUSICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

Università degli Studi di Milano Bicocca – BANDO – Domande dal 10 al 17 marzo.

A18 – Filosofia e Scienze Umane

A20 – Fisica A22 – Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado

A26 – Matematica

A27 – Matematica e Fisica

A28 – Matematica e Scienze

A34- Scienze e tecnologie chimiche

A41 – Scienze e tecnologie informatiche

A45 – Scienze economico – aziendali

A46 – Scienze giuridico-economiche

A50 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche

Università di Pavia – BANDO – Domande dal 18 al 26 marzo.

Classi di concorso:

A011 – A012 – A013 – A018 – A019 – A020 – A022 – AB024 – AA025 – A026 – A027 – A028 – A029 – A030 – A050 – A053

MARCHE

Conservatorio di Musica “Pergolesi” di Fermo – BANDO scadenza ore 24 del 24 marzo 2025

Classi di concorso:

AB56

AC56

AG56

AI56

AJ56

AK56

AM56

AO30

Conservatorio di Musica “Gioachino Rossini” di Pesaro – BANDO scadenza 24 marzo 2025

Università di Camerino:

30 e 60 CFU – scadenza 7 aprile 2025 | VAI AL BANDO

36 e 30 CFU di completamento, destinati ai vincitori di concorso – scadenza 18 aprile 2025 | VAI AL BANDO

di completamento, destinati ai vincitori di concorso 30 CFU ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 | scadenza 18 aprile 2025 VAI AL BANDO

Università di Macerata – BANDO – scadenza presentazione domande: 21 marzo 2025 ore 13:00.

Classi di concorso:

A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A019 FILOSOFIA E STORIA

A021 GEOGRAFIA

A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO

A054 STORIA DELL’ARTE

AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)

AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (INGLESE)

AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)

AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SPAGNOLO)

AD24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO)

AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TEDESCO)

AE24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (RUSSO)

AI24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (CINESE)

BB02 CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA (INGLESE)

Università degli Studi di Urbino – BANDO

MOLISE

Università degli Studi del Molise – BANDI

PIEMONTE

Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria – BANDI – scadenza 2 aprile 2025

Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino – Saranno attivati percorsi formativi da 60 e 30 CFU e un percorso abbreviato specifico per coloro che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022. Non saranno attivati i corsi di completamento, di cui all’art. 6 del D.M. 156 del 24/02/2025, in quanto il termine di conclusione entro la scadenza del 30 di giugno non è organizzativamente e logisticamente compatibile con le attività accademiche e gli interventi edilizi attualmente in corso. I bandi, contenenti tutte le informazioni relative ai corsi e alle procedure di iscrizione, saranno pubblicati su questa stessa pagina entro il mese di maggio (corsi allegati 1 e 2 del D.P.C.M.) e di giugno (corsi art. 13 del D.P.C.M.).

Istituzione Capofila: Università degli Studi di Torino – BANDO – Scadenza 11 marzo 2025 ore 15.00 – Classi di concorso

PUGLIA

Istituzione Capofila: Università degli Studi Aldo Moro di Bari – BANDI

Istituzione Capofila: Università del Salento – BANDO – scadenza ore 12 del 23 marzo 2025

SARDEGNA

Università degli Studi di Sassari – BANDO – scadenza ore 12 del 17 marzo 2025

Università degli Studi di Cagliari – BANDO – scadenza 17 marzo 2025

SICILIA

Accademia di Belle Arti di Catania

Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania – BANDO – Scadenza 4 aprile 2025

Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina

Università degli Studi di Catania – BANDI – scadenza ore 12 del 27/03/2025

Università degli Studi di Enna Kore – BANDO – scadenza 3 aprile 2025

Università degli Studi di Messina

Università degli Studi di Palermo – BANDI– scadenza 31 marzo 2025

TOSCANA

Siena Jazz – BANDO – scadenza 25 marzo 2025

Università degli Studi di Firenze – BANDO – scadenza 2 aprile 2025

Università di Pisa – BANDO – scadenza ore 12 del 27 marzo 2025

Università di Siena – BANDO – scadenza ore 12 del 21 marzo 2025

Università per Stranieri di Siena – BANDO – scadenza ore 12 del 25 marzo 2025

TRENTINO ALTO ADIGE

Università di Trento – BANDO – Scadenza ore 12 del 27 marzo 2025

UMBRIA

Università degli Studi di Perugia – BANDO – scadenza 24 marzo 2025

VENETO

Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza – BANDO – scadenza 4 aprile 2025

Istituzione Capofila: Università “Ca’ Foscari” Venezia – BANDO – scadenza 21 marzo 2025 alle ore 12:00 per il Percorso 30 CFU riservisti, entro il 3 aprile 2025 per il Percorso 60 CFU

Università di Verona – BANDO – Scadenza 4 aprile 2025

Università degli Studi di Padova – BANDO – scadenza 30 CFU 17 marzo 2025, 60 CFU 14 aprile 2025

UNIVERSITÀ TELEMATICHE

Università Telematica E Campus – BANDO – scadenza 10 marzo 2025

Università Telematica degli Studi IUL – BANDI – Scadenze 7 e 11 aprile 2025

Classi di concorso:

A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado

A012 Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado

A017 Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A018 Filosofia e Scienze umane

A019 Filosofia e Storia

A020 Fisica

A021 Geografia

A022 Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I Grado

A026 Matematica

A027 Matematica e Fisica

A028 Matematica e scienze

A045 Scienze economico aziendali

A046 Scienze giuridico-economiche

A048 Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado

AA24 Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II Grado (Francese)

AA25 Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria I Grado (Francese)

AB24 Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II Grado (Inglese)

AB25 Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria I Grado (Inglese)

Università Telematica Pegaso – BANDO – Classi di concorso scadenza 10 marzo 2025 ore 12

Università Telematica Giustino Fortunato – BANDO

Link Campus University – BANDO scadenza 13 marzo 2025

Classi di concorso:

A001-FI

A003-FI

A004-FI

A007-FI

AANT

A010-FI

A011-FI

A012-FI

A013-FI

A018-FI

A019-FI

A021-FI

A022-FI

A023-FI

A026-FI

A027-FI

A028-FI

A045-FI

A046-FI

A047-FI

AB24-FI

AB25-FI

A015-FI

A031-FI

A034-FI

A041-FI

B012-FI

B016-FI

B020-FI

B021-FI

Università Telematica Niccolò Cusano – BANDO – scadenza 21 marzo 2025

Università Telematica G. Marconi – BANDI – scadenza 17 marzo 2025