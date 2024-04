Percorsi abilitanti docenti, pubblicati i decreti: ecco cosa prevedono – DIRETTA ore 15,00

Sono stati pubblicati martedì 23 aprile i decreti ministeriali per quanto concerne l’attivazione dei percorsi abilitanti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.

La diretta della Tecnica risponde live

Dei decreti e degli allegati, delle modalità, dei posti, dei titoli e di tanto altro si parlerà nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 24 aprile alle 15,00. Ospite Manuela Pascarella del centro nazionale Flc Cgil.

Di seguito tutti i nostri approfondimenti sull’argomento.