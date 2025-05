Percorsi di orientamento secondarie di secondo grado, avviso per le classi terze, quarte e quinte: domande entro il 22 maggio 2025

Percorsi di orientamento secondarie di secondo grado, avviso per le classi terze,...

Il Ministero ha pubblicato un avviso nell’ambito delle azioni previste a valere sull’Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”, Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi” del Programma Operativo Complementare (POC)“ Per la scuola” 2014-2020.

L’avviso intende potenziare le azioni e i percorsi di orientamento nelle classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con il coordinamento del docente tutor, per favorire scelte consapevoli tali da valorizzare e far emergere i talenti degli studenti, con l’obiettivo di diminuire il fenomeno della dispersione scolastica.

L’avviso consente anche di definire la parte del compenso dei docenti che svolgono le funzioni di tutor, legata al numero delle ore di tutoraggio realizzate, che va ad incrementare la parte collegata alle risorse nazionali.

Chi può partecipare

Sono ammesse le istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado riportate nell’Allegato B al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 15 novembre 2024, n. 231, che ne faranno richiesta previa adesione all’avviso.

Le risorse complessive sono state già ripartite tra le istituzioni scolastiche proporzionalmente sulla base del numero di docenti tutor presenti, secondo quanto riportato nel medesimo Allegato B. Le risorse disponibili per le istituzioni scolastiche consentono di attivare percorsi e moduli formativi di orientamento, nell’ambito dei quali possono essere retribuiti i docenti individuati con incarico di tutor in base alle ore e alle attività aggiuntive svolte in qualità sia di esperto sia di tutor d’aula.

Modalità e termini di partecipazione

L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle candidature resterà aperta fino alle ore 18.00 del giorno 22 maggio 2025.

In sede di candidatura, le scuole dovranno indicare il Codice unico di progetto-CUP. Il CUP dovrà essere generato utilizzando il seguente codice template: 2503001 – Azioni di orientamento (sotto-azione 10.1.6A).

Il CUP indicato in candidatura andrà riportato su tutti i documenti relativi alla procedura di attuazione e gestione finanziaria.

