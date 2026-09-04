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Prima ora - Notizie del 4 settembre

ATA
04.09.2026
Aggiornato alle 13:06

Personale ATA 2026, immissioni in ruolo e supplenze: il punto della situazione – DIRETTA ore 16:00

Redazione
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Indice
Immissioni in ruolo funzionari EQ
Immissioni in ruolo sui restanti profili professionali ATA
La diretta della Tecnica risponde live
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Il Decreto Ministeriale 7 agosto 2026 n. 166, contenente “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2026/27“, è stato pubblicato oggi, 2 settembre, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Le assunzioni sono complessivamente pari a 12.284 unità, di cui 388 da inquadrare nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex DSGA).

Immissioni in ruolo funzionari EQ

Sono state autorizzate 388 assunzioni a tempo indeterminato, ma in realtà se ne potranno solo 326. La suddivisione delle assunzioni tra le due procedure (procedura valutativa e concorso ordinario) è stata effettuata, ove possibile, ripartendo al 50% il totale delle immissioni in ruolo prevista per ogni singola Regione.

Nel procedere alle immissioni in ruolo, occorrerà dare priorità agli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui alla procedura valutativa di progressione; a seguire si assumeranno i vincitori del concorso ordinario.

La ripartizione dei posti prevede, oltre ai già citati 388 funzionari:

– 2.623 assistenti amministrativi;
– 824 assistenti tecnici;
– 21.378 collaboratori scolastici
– 7 operatori agrari;
– 23 guardarobieri;
– 23 cuochi;
– 17 infermieri.

Immissioni in ruolo sui restanti profili professionali ATA

Le assunzioni autorizzate riguardo all’area degli assistenti sono state ripartite in modo da assicurare, in ciascuna Regione che ne abbia la disponibilità, almeno una immissione in ruolo per ciascuno dei cosiddetti profili minori (cuochi, guardarobieri e infermieri).

La diretta della Tecnica risponde live

Per fare il punto della situazione saremo in diretta oggi, venerdì 4 settembre, alle ore 16:00. Ospite Enio Taglieri della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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