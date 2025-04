Personale da destinare all’estero, il contingente è di 668 posti

Il 18 aprile si è svolto un incontro con il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale (MAECI), avente per oggetto il confronto sul contingente del personale scolastico da destinare presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero, ex art. 18 D. Lgs. n. 64/2017, per l’anno scolastico 2025/2026.

Lo fa sapere la CISL Scuola.

Dall’incontro è emerso che il contingente del personale da destinare all’estero è pari a 674 unità.

CISL Scuola segnala, in proposito, che a fronte delle 68 richieste di nuova istituzione di posti pervenute, solo 16 sono state accolte. Le soppressioni previste saranno, invece, 22, per cui di fatto il contingente sarà costituito da 668 posti.