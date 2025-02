Pestaggio fuori da scuola, 16enne preso a calci e pugni da bulli a causa di un audio: costola e vertebra fratturata

Una brutta storia di violenza che si è consumata nel cuneese: un ragazzo di sedici anni è stato aggredito dai bulli, che lo hanno picchiato provocandogli la frattura di una costola e di una vertebra. Tutto è successo lunedì, 24 febbraio. Lo riporta La Stampa.

Il motivo dell’aggressione? In due lo hanno braccato un quarto d’ora prima dell’ingresso in aula e con atteggiamento minaccioso lo hanno accusato di aver diffuso voci diffamatorie sul loro conto. Il Corriere della Sera parla di un certo audio, circolato su alcune chat, in cui lui li avrebbe accusati di essere dei tossici.

L’audio era un pretesto?

“Ero sicuro di non aver fatto nulla del genere e ho chiesto di poter sentire quell’audio, ma il loro era solo un pretesto”, ha spiegato agli investigatori il ragazzo. Alcuni ragazzi che hanno visto la scena sono riusciti a fermare il pestaggio e soccorrere la vittima.

“Ho parato un primo pugno ma poi mi hanno buttato a terra”, ha proseguito il ragazzo nel suo racconto. “Cadendo ho sentito un dolore fortissimo alla schiena”. Una volta a terra uno dei due ha iniziato a colpirlo con calci e pugni sulle costole, e quando il giovane ha cercato di difendersi è intervenuto anche il secondo che lo ha sbattuto contro un pesante portone di legno.

“Se ci denuncia sarà peggio per lui”, hanno ancora detto i due aggressori prima di allontanarsi. Il giovane, dolorante, è andato a scuola dove ha raccontato l’accaduto ai professori e alla dirigente scolastica. Le indagini dei carabinieri sono in corso. I medici del pronto soccorso che hanno visitato il ragazzo lo hanno dimesso con una prognosi di 30 giorni con una costola e una vertebra fratturate oltre a vari lividi ed escoriazioni sul corpo.