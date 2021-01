Piani di dimensionamento 2021/2022

Salve sono un futuro dirigente scolastico e vorrei un chiarimento se possibile. Leggo da più parti articoli che richiamano l’emendamento approvato nell’ultima legge di bilancio sulla riduzione del numero di alunni necessario per l’attribuzione di un DS e un DSGA ad una scuola.

Purtroppo nei piani di dimensionamento scolastico, che alcune regioni stanno pubblicando, non trovo alcun riferimento o per essere precisi nessuna modifica in merito al numero di scuole sottodimensionate da rendere “normali”.

Perché? Mi chiedo non dovrebbe già esserci una considerazione di tale norma per le conseguenze che ciò potrebbe esserci non solo sui futuri organici dei DS o dei DSGA ma anche per tutte le altre questioni collegate all’esistenza di una scuola autonoma (trasferimenti, assegnazioni ecc).

Ritengo sia una questione estremamente importante e sulla quale si deve già muovere l’intera macchina della scuola attraverso un coordinamento di iniziative che devono partire dal Ministero dell’Istruzione e arrivare agli enti locali interessati.

Antonio Tarolla