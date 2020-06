Piano Colao, ecco cosa prevede per scuola, università e ricerca

Sono sei macro-settori e i sei corrispondenti obiettivi che il piano per la fase 3 della task force guidata da Vittorio Colao ha individuato per il rilancio dell’Italia: un volume che il “comitato di esperti in metaria economica e sociale” chiamati dal governo Conte ha definito come “Iniziative per il rilancio 2020-2022”.

• Le Imprese e il Lavoro, riconosciuti come motore della ripresa, da sostenere e facilitare per generare profonde innovazioni dei sistemi produttivi

• Le Infrastrutture e l’Ambiente, che devono diventare il volano del rilancio, grazie alla rapida attivazione di investimenti rilevanti per accelerare la velocità e la qualità della ripresa economica

• Il Turismo, l’Arte e la Cultura, che devono essere elevati a brand iconico dell’Italia, attraverso cui rafforzare sistematicamente l’immagine del Paese sia verso chi risiede in Italia, sia verso i cittadini di altri paesi

• La Pubblica Amministrazione, che deve trasformarsi in alleata di cittadini e imprese, per facilitare la creazione di lavoro e l’innovazione e migliorare la qualità di vita di tutte le persone

• L’Istruzione, la Ricerca e le Competenze, fattori chiave per lo sviluppo