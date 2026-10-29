Piattaforma GPU in tilt a ridosso della scadenza: rendicontazione bloccata e la FLC CGIL chiede la proroga

A meno di ventiquattr’ore dalla scadenza cruciale del 30 ottobre 2026, le istituzioni scolastiche italiane si trovano ad affrontare un grave disservizio informatico che rischia di bloccare la rendicontazione dei fondi europei e nazionali. La piattaforma GPU, lo strumento ministeriale predisposto per la gestione e il monitoraggio dei progetti, risulta completamente irraggiungibile. L’impossibilità di accedere al portale impedisce a dirigenti scolastici, DSGA e al personale di segreteria di completare le procedure necessarie relative alle misure del Programma Nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027.

Di fronte all’emergenza, la FLC CGIL è intervenuta con un formale appello d’urgenza indirizzato al MIM. Nella nota la FLC CGIL denuncia come la paralisi del sistema rischi di scaricare in modo illegittimo sulle singole scuole le conseguenze di un guasto tecnico imputabile esclusivamente all’amministrazione centrale.

Rassicurazioni informali

Tra gli interventi direttamente colpiti dall’inaccessibilità della piattaforma figurano le misure dedicate all’acquisto e alla gestione dei dispositivi digitali previste dal Decreto Ministeriale 38/2026. Gli operatori scolastici, impegnati nel tentativo di caricare la documentazione contabile e amministrativa richiesta entro i termini fissati, si sono scontrati con continui errori di connessione e l’impossibilità di inoltrare i dati.

In riscontro alle segnalazioni inviate dagli istituti, il servizio di assistenza tecnica ministeriale ha riconosciuto la presenza del disservizio, rassicurando gli utenti con l’indicazione che «l’amministrazione terrà conto dei giorni in cui la piattaforma non è stata raggiungibile». Tuttavia, come rilevato dall’organizzazione sindacale, tali comunicazioni ufficiose prive di valore legale e non formalizzate in alcun atto ufficiale mantengono le scuole nell’incertezza, esponendole al rischio di contestazioni o di perdita delle risorse assegnate.

Segreterie al limite e le difficoltà di liquidità legate al PNRR

Il guasto della piattaforma GPU si inserisce in un quadro operativo già ampiamente compromesso per gli uffici amministrativi degli istituti scolastici. Le segreterie sono infatti sottoposte a carichi di lavoro eccezionali e insostenibili per far fronte alle pressanti scadenze burocratiche dei finanziamenti europei.

A questo scenario si sommano le gravi difficoltà di liquidità sofferte da numerosi istituti a causa dei ritardi nell’erogazione dei saldi PNRR, un problema oggetto di recenti denunce da parte del sindacato. Come sottolineato dalla FLC CGIL, è inaccettabile che il malfunzionamento di uno strumento informatico centrale metta a rischio fondi fondamentali destinate alle studentesse e agli studenti, penalizzando istituzioni scolastiche prive di qualsiasi responsabilità nell’accaduto.

Le richieste

Per risolvere l’impasse e garantire la massima tutela alle scuole, la FLC CGIL ha sollecitato un intervento tempestivo del Dipartimento del Ministero, chiedendo la proroga formale con nota ufficiale e la garanzia di non penalizzazione.