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29.10.2026

PNRR, al via la selezione per scuole di riferimento della formazione transnazionale: stanziati oltre 470mila euro, scadenza 10 novembre 2026

Lara La Gatta
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Un investimento da 470mila euro per l'internazionalizzazione
Scadenze

Con la pubblicazione dell’Avviso pubblico emanato dall’Unità di Missione per il PNRR, il MIM intende individuare una o più scuole statali secondarie di secondo grado che assumano il ruolo di centri di riferimento nazionale per la progettazione e l’erogazione di interventi formativi a carattere transnazionale e per l’organizzazione di manifestazioni dedicate alle tematiche comunitarie.

La misura punta ad accelerare la modernizzazione della didattica e dell’organizzazione scolastica attraverso l’adozione di metodologie formative innovative, rafforzando le competenze del personale docente e amministrativo nella gestione di progetti a valenza europea.

Un investimento da 470mila euro per l’internazionalizzazione

Il provvedimento ministeriale stanzia una dotazione finanziaria complessiva di 470.812,00 euro, gravante sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell’Istruzione e del Merito per gli esercizi finanziari 2026 e 2027. L’obiettivo primario non è soltanto l’erogazione di corsi, ma la creazione di un vero e proprio polo organizzativo e metodologico capace di raccordare le politiche nazionali con i programmi comunitari del settore istruzione.

Le scuole che prenderanno in carico il programma avranno la responsabilità di strutturare iniziative di formazione, aggiornamento e perfezionamento rivolte al personale scolastico, promuovendo nel contempo eventi nazionali e internazionali legati ai processi di cooperazione europea.

La partecipazione alla selezione è rigorosamente riservata alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione che abbiano una solida ed espressa competenza e comprovata esperienza maturata nella progettazione, gestione e rendicontazione di attività formative sia sul piano nazionale sia su quello internazionale.

Scadenze

I tempi per accedere alla selezione sono particolarmente serrati. Le istituzioni scolastiche intenzionate a candidarsi come polo di riferimento nazionale devono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026.

La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo ufficiale: pnrr@postacert.istruzione.it.

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