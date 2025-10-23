Piccole scuole e pluriclassi, è qui che si può fare davvero la personalizzazione didattica: progetto Indire presentato da Mangione

Dal 22 ottobre e fino al 24, ha luogo lo spin off di Fiera Didacta, l’edizione Trentino. L’evento si tiene a Riva Del Garda.

La ricercatrice INDIRE Giuseppina Mangione ha presentato il progetto dedicato alle Piccole Scuole, realtà fondamentali in forte aumento nel panorama educativo italiano. Come spiega ai microfoni della Tecnica della Scuola, l’Istituto opera a supporto di queste scuole dal 2006 e mantiene una Rete Nazionale che attualmente raccoglie oltre 600 istituti. Il contesto demografico impone una ridefinizione della scuola, poiché i piccoli numeri saranno un tema ricorrente fino al 2050, interessando non solo il primo ciclo. Il numero complessivo dei presidi di istruzione nelle aree interne, isole e montagne ha superato i 12.000, mentre le pluriclassi, composte da alunni di età diverse, sono 1.800.Queste scuole operano in situazioni di maggiore difficoltà. Tuttavia, la governance nazionale e locale garantisce il servizio di istruzione, specialmente al primo ciclo, anche dove si rende necessario comporre pluriclassi che possono interamente servire fino a 8 studenti, e in alcuni territori arrivano ad avere solo 2 o 3 alunni. Questo sforzo è orientato al servizio del territorio, pur tenendo conto dell’ottimizzazione economica del personale.Dal punto di vista didattico, la pluriclasse offre opportunità uniche.

La composizione eterogenea (classi con età diverse) permette di attuare al meglio la personalizzazione e la differenziazione della didattica. Inoltre, la dimensione sociale e relazionale è molto presente, promuovendo lo sviluppo di quelle competenze trasversali (come autonomia e autoregolazione) che sono essenziali per gestire efficacemente il lavoro in pluriclasse e garantire una dimensione inclusiva. Per rafforzare questi istituti, INDIRE si concentra sulla collaborazione internazionale e sulla formazione. È stato previsto un convenio internazionale volto a consolidare l’alleanza globale espressa da INDIRE negli anni. L’incontro mira a confrontare la rete italiana con altre reti europee e mondiali, come quelle del Quebec, della Catalunya e la neonata rete della Scozia, analizzando come queste alleanze accompagnino l’innovazione.

Un tema delicato affrontato nel convenio è la formazione continua dei docenti, che deve armonizzare quella iniziale con quella in servizio per assicurare un servizio di istruzione di qualità e innovativo. La ricercatrice Mangione ha concluso richiamando l’impegno di INDIRE, in collaborazione con Europa Schoolnet, per la creazione della rete europea delle piccole scuole. Ai docenti è consigliato di prestare attenzione a queste iniziative, in particolare al MOOC internazionale già esistente. Questo strumento offre alle scuole soluzioni concrete per la gestione del personale, le alleanze con il territorio, l’utilizzo delle nuove tecnologie per una “scuola estesa” e l’innovazione curricolare e didattica.

L’evento si rivolge a tutti i livelli di istruzione: dalla scuola dell’infanzia alla primaria, dalla secondaria agli istituti professionali, ITS, università e centri di ricerca.

Docenti e dirigenti scolastici

Direttori dei servizi generali e amministrativi

Educatori e formatori

Ricercatori, assegnisti e professionisti della formazione

Aziende e operatori del settore

Si può partecipare a Didacta Italia Edizione Trentino scegliendo di iscriversi agli eventi o visitando esclusivamente l’area espositiva della fiera.

La manifestazione è aperta a tutti i docenti di ogni ordine e grado provenienti da tutta Italia, anche se i docenti del Trentino dispongono di un link dedicato per prenotare gli eventi formativi e ottenere il biglietto d’ingresso. Per tutti gli altri visitatori, l’accesso è consentito tramite l’acquisto di un biglietto, il cui costo rimane invariato sia che si scelga la sola visita espositiva, sia che si partecipi agli eventi formativi.

Le opzioni di partecipazione sono flessibili: il biglietto per 1 giorno costa €16 e permette l’accesso all’area espositiva, ad eventi illimitati del programma espositori e a 2 attività formative del Programma Scientifico (seminari o workshop). Sono disponibili anche abbonamenti per 2 giorni a €25 (con 4 attività formative) e per 3 giorni a €30 (con 6 attività formative). Le scuole possono inoltre organizzare Gruppi Docenti (minimo 10 persone) usufruendo di tariffe scontate, che vanno da €12 a €25 a persona, in base alla durata.

Il valore aggiunto per i docenti risiede nella certificazione INDIRE degli eventi formativi, che permette di richiedere l’esonero dal servizio al proprio Dirigente Scolastico. Ai partecipanti vengono rilasciati un attestato di presenza (per tutti i visitatori) e un attestato di formazione per chi partecipa ai workshop e seminari del Programma Scientifico (obbligatoria la bigliettatura in entrata e uscita e la partecipazione ad almeno il 75% dell’attività); per i workshop è inoltre richiesto l’uso di un PC personale.