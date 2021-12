Piero Angela torna in TV: a febbraio un programma sull’alfabetizzazione digitale

Il divulgatore scientifico più amato dagli italiani, Piero Angela, torna in TV con un nuovo programma dedicato all’alfabetizzazione alle nuove tecnologie per quei settori della popolazione che ne sono esclusi per motivi economici, territoriali, anagrafici.

Dal 25 febbraio su Rai 3 il volto più longevo della televisione italiana, all’età di 92 anni, con “Prepararsi al futuro” si rivolgerà soprattutto a quei settore della popolazione che ne sono esclusi per motivi economici, territoriali, anagrafici. Proprio per questo motivo è stato definito il nuovo Alberto Manzi, il docente, pedagogista e scrittore che con la sua trasmissione televisiva Non è mai troppo tardi (1960) riproduceva in televisione delle vere e proprie lezioni di scuola primaria, con metodologie didattiche innovative.