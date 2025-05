Pino Daniele, il suo diploma è rimasto nella sua scuola. La preside: “Chiamerò il figlio, magari per la famiglia è un bel ricordo”

Il diploma di maturità del compianto cantante Pino Daniele è rimasto nell’istituto superiore per ragionieri che ha frequentato, nel cuore di Napoli, dove è stato conservato. A dirlo, come riporta Il Corriere della Sera, la dirigente scolastica, così come aveva raccontato lo stesso artista anni fa.

“Pino da giovane non ha frequentato il conservatorio perché i suoi genitori volevano che si diplomasse – spiega la dirigente – ma è rimasto in zona. C’è ancora un forte legame del quartiere con questa scuola infatti alle nostre iniziative viene tanta gente. Pino non ha ritirato il diploma perché ha fatto altro… chiamerò comunque il figlio, magari per la famiglia è un bel ricordo”, queste le sue intenzioni.

Il concorso ispirato a Pino Daniele

Nell’istituto è presente anche un’aula a lui dedicata dove è stato realizzato un murales che lo raffigura. La dirigente ha lanciato un concorso per gli studenti della Campania dall’evocativo titolo “Terra mia”, sul linguaggio cinematografico e audiovisivo, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul legame tra i luoghi della Campania e i suoi abitanti, ispirato proprio alla figura di Pino Daniele.

Pino Daniele, l’ultima compagna era una docente

Pino Daniele è scomparso il 4 gennaio 2015, dieci anni fa. L’ultima compagna del compianto cantautore è una maestra elementare. Quest’ultima ha raccontato a Il Corriere della Sera, alcuni dettagli sul tempo passato al fianco del cantante simbolo di Napoli.

“Alle sei e trenta di mattina uscivo di casa per andare a scuola… Tornavo nel primo pomeriggio. Una situazione di normalità comune alla stragrande maggioranza delle coppie, ma inedita per Pino”, ha spiegato, parlando della loro routine.

“Spesso mi chiedeva del mio lavoro, delle metodologie, in modo particolare quelle relative alla disabilità. Voleva conoscere le dinamiche, le difficoltà che vivevano le famiglie, il modo di approcciarsi dei bambini al mondo. Stava riassaporando il sale della vita di strada, quella della gente comune”, ha aggiunto.

Pino Daniele, le sue canzoni studiate a scuola

Ad ottobre 2023 è stato annunciato a Radio Capital un progetto culturale, a cui parteciperanno gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Benevento e provincia, incentrato sullo studio dei testi delle canzoni del cantante partenopeo.

L’iniziativa è nata dal Presidente dell’Accademia di Santa Sofia, Salvatore Palladino, che ha spiegato il perché di questa scelta: “Pino Daniele è stato particolarmente impegnato nel campo artistico e musicale ma sempre determinato a evidenziare caratteristiche e difficoltà del nostro territorio. La scelta si basa sull’esigenza/opportunità di spingere i giovani ad affrontare una serie di problematiche sociali di grande attualità attraverso la musica e i testi, analizzabili da vari aspetti e utilizzando i linguaggi delle diverse discipline, estrapolandone tematiche su cui dibattere ed esprimersi, manifestando le proprie competenze, creatività e capacità di gestire situazioni nuove”.