Pistola ad aria compressa contro prof, il docente: “Non denuncio, ma voglio l’espulsione”. Frassinetti: “va ripristinata autorevolezza”

Solo a inizio anno accadeva lo stesso episodio in una scuola di Rovigo. Adesso, invece, ci troviamo a Bari. Un docente è stato colpito al petto da un ragazzo di quarta superiore, che avrebbe usato una pistola portata da un altro studente. Il professore avrebbe sentito un forte bruciore al petto e fortunatamente non sarebbe stato colpito ad un occhio altrimenti le conseguenze sarebbero state più gravi.

A raccontare i fatti è il docente che in un’intervista al Tgr ha dichiarato: “Non denuncio, ma vorrei il massimo della pena a livello scolastico. Vorrei almeno l’espulsione di questi due ragazzi dalla scuola”. Ecco com’è andata la vicenda: “Al cambio dell’ora mi sono seduto alla cattedra e ho visto correre verso di me un ragazzo con una pistola. Me l’ha puntata a mezzo metro e ha sparato questo pallino che, per fortuna, mi ha colpito al petto perché poteva colpirmi anche in un occhio”.

A commentare l’accaduto è stata anche la sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti: “L’ennesimo gesto grave di minaccia ai docenti è avvenuto ieri in una scuola di Bari, dove uno studente avrebbe colpito con un pallino di una pistola giocattolo un suo docente. Questi episodi gravi dimostrano quanto fosse urgente e necessaria la reintroduzione del voto in condotta. Il problema della violenza a scuola è certamente complesso e va contrastato con diverse misure, ma la più mirata e diretta dalla quale iniziare è la valutazione con il voto in condotta del comportamento negativo. Va ripristinata l’autorevolezza del docente oltre alla tutela di tutti i lavoratori della scuola, che hanno diritto di operare in piena sicurezza”.