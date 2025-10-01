PNRR 3 concorso scuola, bando in arrivo e svolgimento delle prove. Migliaia di precari in attesa – DIRETTA ore 16,00

Riguardo il prossimo bando del concorso a cattedra PNRR 2025, noto come “concorso PNRR 3“, pare ci sia stata un’accelerata nei tempi di presentazione dell’istanza e di svolgimento delle prove. Le ultime indicazioni ministeriali, puntano a pubblicare il bando entro il mese di ottobre e, dopo venti giorni di tempo per la compilazione e l’inoltro dell’istanza, prevedere lo svolgimento della prova scritta entro dicembre 2025.

Ma quali sono le ultime novità riferite al prossimo concorso a cattedra? Dopo questo concorso quali saranno le graduatorie per entrare in ruolo? Come si svolgerà la prova scritta del concorso PNRR 3? Chi può partecipare?

Come si presenta l’istanza per partecipare al concorso? Come si svolgerà la prova orale e chi potrà accederci?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 1 ottobre alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA