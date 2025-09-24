PNRR 3 concorso scuola, bando, tempi e prove: le ultime – DIRETTA ore 11,30

PNRR 3 concorso scuola, bando, tempi e prove: le ultime – DIRETTA...

Nel pomeriggio di ieri, 23 settembre, si è tenuta un’informativa sindacale nella quale i rappresentanti del ministero dell’Istruzione e del Merito hanno dato alcuni importanti dettagli relativi al prossimo concorso docenti PNRR 3.

Sarà pubblicato entro ottobre/novembre 2025, il bando di concorso del cosiddetto PNRR 3 – si legge sul portale della Gilda degli Insegnanti – che prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria/infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.

La diretta della Tecnica risponde live

Di tutto questo parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 24 settembre, alle ore 11,30. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda Unams che ci darà tutte le ultime novità dall’incontro con il Ministero. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA