Pnrr, Draghi ai sindaci: “Piano per gli asili nido, palestre, mense e scuole innovative”

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una grande occasione per riforme e investimenti che coinvolgerà tutti i Comuni d’Italia. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi all’assemblea dell’Anci che si è svolta oggi a Parma. Le sue parole erano dirette ai sindaci presenti: “il futuro dell’Italia vi vede protagonisti” ha dichiarato il premier.

Sulla scuola Draghi ha chiarito: “Siamo impegnati per migliorare l’edilizia scolastica e rafforzare l’offerta formativa, anche per venire incontro alle esigenze delle giovani famiglie. Avviamo entro la fine dell’anno i bandi per la costruzione di nuove mense e palestre nelle scuole, a cui destiniamo 1,3 miliardi. Lanciamo anche un concorso di progetto per realizzare 195 scuole innovative su tutto il territorio. Impieghiamo 4,6 miliardi per il Piano per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, con l’obiettivo ambizioso di creare 228mila nuovi posti”.

Anche il ministro Patrizio Bianchi è intervenuto all’assemblea, ricordando che “a fine novembre partiranno i primi bandi per 5 miliardi di euro (3 agli asili nido e scuole dell’infanzia). Il totale delle risorse destinate alla scuola è di 18,5 miliardi di euro, di cui 13 per le infrastrutture e il resto per aggiornare la struttura didattica e per recuperare il gap della dispersione scolastica”.