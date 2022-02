Politecnico di Milano, 15 borse di studio per ragazze che si iscriveranno ad Ingegneria nell’a.a. 2022/23

Sono 15 le borse di studio, del valore di 24.000 euro l’una (8.000€ all’anno), che verranno assegnate dal Politecnico di Milano nell’ambito del progetto [email protected], volto a favorire le pari opportunità di genere.

Le borse di studio, infatti, sono volute dall’Ateneo lombardo per sostenere le studentesse nel realizzare i propri obiettivi di studio e di carriera nel campo delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

I contributi saranno assegnanti dunque a studentesse che vorranno scegliere di studiare Ingegneria al Politecnico di Milano nell’anno accademico 2022-2023 frequentando i corsi di ingegneria con una bassa presenza femminile:

Ingegneria Aerospaziale

Ingegneria dell’Automazione

Ingegneria Elettrica

Ingegneria Elettronica

Ingegneria Informatica

Ingegneria Meccanica

Ingegneria della Produzione Industriale.

L’assegnazione della borsa comporta, inoltre, l’esonero totale dal pagamento dei contributi universitari; all’atto dell’immatricolazione e per gli anni successivi, la borsista dovrà pagare solo tassa regionale, bolli e spese assicurative entro i termini stabiliti dall’Ateneo.

Le borse di studio sono finanziate da 9 aziende: Gruppo Autostrade per l’Italia, Bain & Company Italy, Banco BPM, Eurofins Foundation, Fastweb, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Gruppo Nestlé in Italia, NHOA; dall’Ateneo stesso; e da donazioni di singoli individui, alumni del Politecnico di Milano.

La partecipazione delle aziende ha per il Politecnico l’obiettivo di coinvolgere la società e il territorio, in un’ottica di responsabilità sociale verso le tematiche di diversità, inclusione e pari opportunità.

La domanda di partecipazione deve essere presentata inderogabilmente

entro le ore 12 del 20 luglio 2022 tramite apposita funzione disponibile dai Servizi Online.

È richiesto l’ISEE 2022 – Indicatore della Situazione Economica Equivalente specificamente rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.