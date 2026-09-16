Polizza sanitaria per il personale scolastico: cosa prevede per il parto. Visite ed esami in gravidanza sono invece coperti?

Tra le prestazioni comprese nel Piano sanitario destinato al personale della scuola è prevista anche una specifica copertura per il parto, con massimali differenti a seconda che si tratti di parto naturale o cesareo.

La Guida dedica a questa garanzia una disciplina autonoma rispetto a quella prevista per i ricoveri per grandi interventi chirurgici e stabilisce condizioni particolarmente semplici: non sono applicati né scoperti né franchigie, ma la copertura è soggetta a precisi massimali.

È però importante distinguere ciò che la polizza prevede espressamente per il parto dalle prestazioni sanitarie normalmente connesse alla gravidanza: dalla Guida, infatti, non emerge una copertura generale per visite, ecografie ed esami effettuati durante i nove mesi di gestazione.

Quanto copre la polizza per il parto

In caso di parto, il Piano riconosce un massimale complessivo differente in base alla modalità con cui avviene la nascita:

2.500 euro per il parto naturale ;

; 4.000 euro per il parto cesareo.

Si tratta di massimali per evento. La Guida precisa inoltre che la copertura opera fino a concorrenza dell’importo risultante dalla fattura sanitaria.

Questo significa, ad esempio, che se le spese relative a un parto naturale ammontano a 2.000 euro, la copertura non può arrivare a 2.500 euro: opera nei limiti della spesa effettivamente sostenuta. Se invece la spesa supera il massimale previsto, la parte eccedente resta a carico dell’assistita.

Nessuno scoperto o franchigia

Una caratteristica favorevole della garanzia parto è l’assenza di scoperti e franchigie.

Diversamente da altre prestazioni del Piano – per le quali una percentuale della spesa può rimanere a carico dell’assicurato – per il parto la Guida stabilisce che i massimali sopra indicati operano senza applicazione di scoperti o franchigie.

Pertanto, entro il massimale e nei limiti della fattura sanitaria, non è prevista una percentuale della spesa che debba necessariamente essere sostenuta dall’assistita.

Parto in struttura convenzionata o non convenzionata

Un’altra particolarità riguarda la struttura nella quale viene effettuato il parto.

La Guida prevede espressamente la garanzia sia nel caso di utilizzo di strutture convenzionate sia nel caso di strutture non convenzionate.

Si tratta di una differenza significativa rispetto ad altre coperture del Piano. Per i grandi interventi chirurgici o per la prevenzione secondaria, ad esempio, il ricorso a una struttura privata non convenzionata è ammesso, secondo le condizioni previste, soltanto quando nella provincia di residenza non siano presenti strutture convenzionate e previa conferma della Centrale Operativa.

Nella specifica disposizione dedicata al parto, invece, la Guida contempla direttamente entrambe le possibilità, struttura convenzionata e struttura non convenzionata, senza subordinare quest’ultima all’assenza di strutture convenzionate nella provincia di residenza.

Attenzione al parto effettuato a carico del SSN

La copertura prevista per il parto opera però a una condizione importante: la prestazione non deve essere a carico del Servizio sanitario nazionale.

La Guida specifica infatti che la garanzia riguarda il parto effettuato in struttura convenzionata o non convenzionata «purché non a carico del SSN».

Pertanto, il semplice fatto di partorire durante il periodo di validità della polizza non determina automaticamente il diritto a ricevere 2.500 o 4.000 euro. Queste somme rappresentano massimali di copertura delle spese, non indennità automaticamente corrisposte alla nascita del figlio.

Se il parto è interamente sostenuto dal SSN e l’assistita non sostiene le relative spese sanitarie private, non si può quindi considerare il massimale come una somma comunque spettante.

E le visite e gli esami durante la gravidanza?

Su questo aspetto è necessario prestare particolare attenzione. La sezione della Guida dedicata al parto non prevede espressamente un pacchetto gravidanza comprendente, ad esempio, visite ginecologiche periodiche, ecografie ostetriche, analisi di laboratorio, test prenatali o altri accertamenti normalmente effettuati durante la gestazione.

Non sarebbe quindi corretto affermare, sulla sola base della Guida, che la polizza rimborsi ordinariamente tutte le visite e gli esami effettuati durante la gravidanza.

Questo punto assume particolare importanza perché la Guida precisa anche che il massimale previsto per il parto è si riferisce esclusivamente alle spese pre e post ricovero.

La formulazione indica che tali spese non concorrono al massimale specifico del parto; tuttavia, la sezione non fornisce elementi sufficienti per concludere che tutte le ordinarie prestazioni di controllo della gravidanza siano automaticamente coperte dalla polizza. La loro eventuale copertura deve quindi essere verificata alla luce delle altre garanzie del Piano e delle condizioni richieste per accedervi.

Cosa fare prima del ricovero

La Guida indica, in generale, che per le prestazioni dell’area ricovero è necessario rivolgersi preventivamente al Numero Verde, mentre per le altre prestazioni è possibile utilizzare i servizi disponibili sul sito UniSalute.

Prima di programmare un parto in regime privato è quindi particolarmente importante verificare con la Centrale Operativa la modalità concreta di utilizzo della garanzia, la struttura scelta, la documentazione richiesta e le modalità di pagamento o rimborso.

LA GUIDA