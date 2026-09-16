Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Compiti solo sul diario, arriva la circolare

guarda
Attualità
16.09.2026

Assicurazione sanitaria docenti, quale differenza con l’assicurazione annuale con le scuole? Risponde l’esperto

Daniele Di Frangia
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Qual è la differenza tra l’assicurazione sanitaria del MIM e l’assicurazione annuale che si può sottoscrivere direttamente con le scuole?

Questa la domanda di un ascoltatore nel corso della diretta della Tecnica risponde live del 16 settembre 2026. Ecco la risposta di Attilio Varengo, segretario nazionale della Cisl Scuola:

“La sottoscrizione della sanità integrativa è una copertura, come viene definita collettiva, derivante da un contratto. L’altra è una copertura che l’individuo decide sua sponte di fare o meno. Dopodiché, qual è la differenza effettiva? Antonio la potrà semplicemente trovare andando a scaricarsi il piano sanitario di questa assicurazione e confrontarlo con quello della scuola”.

“L’altra polemica che ogni tanto serpeggia è: la polizza sostanzialmente, vale 64 euro circa a testa. Se prendi gli 80 milioni e li dividi metti in rapporto 1.230.000 possibili beneficiari, il quoziente è 64. Non è che si valuta la bontà di una proposta sulla base del premio. Cioè, non è che se io pago 64 euro io ottengo prestazioni per 64 euro, io pago un premio e devo andare a vedere dentro alle prestazioni, ritorno a dire il piano sanitario. È lo stesso ragionamento che facciamo per la responsabilità civile dell’automobilista, no? Io firmo il contratto e pago 500 euro. Non è che se ho un incidente con te e ho torto, la mia compagnia paga fino al mio premio, perché non ci sarebbero le compagnie, evidentemente. Se io dovessi pagare quanto è il premio che utilità avrei a stipulare un’assicurazione? Nessuna. Se tu mi rimborsi esattamente quello che io pago, io non sono certo di pagare e non sono certo di causare l’incidente”.

Assicurazione sanitariaAttilio Varengo (Cisl Scuola)

Assicurazione sanitaria scuola: cosa copre per day hospital, day surgery e interventi chirurgici ambulatoriali

Polizza sanitaria per il personale scolastico: cosa prevede per il parto. Visite ed esami in gravidanza sono invece coperti?

Assicurazione sanitaria integrativa gratuita: tutele, servizi e modalità per il personale scolastico – Rivedi la diretta con Attilio Varengo

Polizza sanitaria per il personale scolastico: controlli cardiovascolari e oncologici, cosa prevede il Piano

Polizza sanitaria per il personale scolastico: cosa prevede per prevenzione odontoiatrica e implantologia

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Assicurazione sanitaria docenti e Ata: come avere la certezza di aver effettuato correttamente l’iscrizione? Ecco le schermate

Redazione

Morti sul lavoro nel 2026, oltre 1000 di cui 13 studenti: i dati Inail

Aluisi Tosolini

Liceo fa marcia indietro sul debito scolastico in Arte, ma il TAR lo condanna a pagare 1.500 euro di spese legali

Lara La Gatta

Assicurazione sanitaria scuola: cosa copre per day hospital, day surgery e interventi chirurgici ambulatoriali

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata