Assicurazione sanitaria docenti, quale differenza con l’assicurazione annuale con le scuole? Risponde l’esperto

Qual è la differenza tra l’assicurazione sanitaria del MIM e l’assicurazione annuale che si può sottoscrivere direttamente con le scuole?

Questa la domanda di un ascoltatore nel corso della diretta della Tecnica risponde live del 16 settembre 2026. Ecco la risposta di Attilio Varengo, segretario nazionale della Cisl Scuola:

“La sottoscrizione della sanità integrativa è una copertura, come viene definita collettiva, derivante da un contratto. L’altra è una copertura che l’individuo decide sua sponte di fare o meno. Dopodiché, qual è la differenza effettiva? Antonio la potrà semplicemente trovare andando a scaricarsi il piano sanitario di questa assicurazione e confrontarlo con quello della scuola”.

“L’altra polemica che ogni tanto serpeggia è: la polizza sostanzialmente, vale 64 euro circa a testa. Se prendi gli 80 milioni e li dividi metti in rapporto 1.230.000 possibili beneficiari, il quoziente è 64. Non è che si valuta la bontà di una proposta sulla base del premio. Cioè, non è che se io pago 64 euro io ottengo prestazioni per 64 euro, io pago un premio e devo andare a vedere dentro alle prestazioni, ritorno a dire il piano sanitario. È lo stesso ragionamento che facciamo per la responsabilità civile dell’automobilista, no? Io firmo il contratto e pago 500 euro. Non è che se ho un incidente con te e ho torto, la mia compagnia paga fino al mio premio, perché non ci sarebbero le compagnie, evidentemente. Se io dovessi pagare quanto è il premio che utilità avrei a stipulare un’assicurazione? Nessuna. Se tu mi rimborsi esattamente quello che io pago, io non sono certo di pagare e non sono certo di causare l’incidente”.