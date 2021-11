PON Digital Board: riapertura termini e manuale di gestione

Con nota prot. n. 43830 del 11 novembre 2021 il MI ha disposto la riapertura dei termini della procedura “a sportello” relativa all’avviso PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.

L’Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Considerato che risultano risorse ancora da assegnare, il MI ha dunque disposto l’apertura della seconda finestra dello “sportello”, riservata alle istituzioni scolastiche statali non finanziate durante la precedente, la cui scadenza era al 1° ottobre 2021.

L’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU) e quella del sistema Informativo Fondi (SIF) predisposta per la trasmissione delle candidature firmate digitalmente resteranno entrambe aperte dalle ore 12.00 del giorno 12 novembre 2021 alle ore 12.00 del giorno 2 dicembre 2021.

Manuale Operativo di Gestione

Il MI ha anche pubblicato il manuale operativo di gestione (MOG), quale supporto operativo alla compilazione delle Aree del Sistema GPU 2014-2020 opportunamente sviluppate per accompagnare le scuole nella gestione delle procedure di documentazione dei progetti autorizzati.