PON e PNRR, approvate le graduatorie dell’avviso “Digital Board”

A inizi settembre il MI ha pubblicato un avviso PON, finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche.

L’obiettivo del PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, strumenti oggi indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA.

L’avviso è rivolto prioritariamente alle classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali.

Il nuovo PON ha anche come obiettivo quello di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Con riferimento a questo avviso, il MI ha pubblicato le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento.