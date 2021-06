PON Estate, ecco le graduatorie definitve. Quanto prenderanno le scuole?

A distanza di 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie sono ora disponibili le graduatorie definitive relative all’avviso PON “Apprendimento e socialità”.

Nella nota di accompagnamento, si legge: “Nell’ambito delle risorse disponibili per area geografica, le istituzioni scolastiche inserite al di sopra della linea rossa delle graduatorie definitive saranno autorizzate con successiva nota e previa generazione del codice CUP (cfr. art. 41 DL n. 76/2020) e inserimento dello stesso sul sistema informativo SIF. Le proposte progettuali delle scuole paritarie risultano ancora valutate con riserva in attesa della verifica del requisito della non commercialità, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), dell’Avviso pubblico“.

In allegato alla nota sono disponibili i file, suddivisi per Regione, delle scuole che hanno ottenuto i finanziamenti e l’importo che sarà erogato.

C’è anche l’elenco dei CPIA che riceveranno le risorse in questione.