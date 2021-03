PON Smart Class, proroga al 30 giugno per la chiusura dei progetti

Con due note, una per il primo ciclo e una per il secondo, il Ministero dell’Istruzione ha disposto la proroga della data di chiusura dei progetti PON Smart Class.

In particolare, solo per le istituzioni scolastiche in possesso delle condizioni per beneficiare della proroga al 31 Marzo 2021 sarà possibile effettuare la chiusura del progetto fino al 30 giugno 2021.

Per il primo ciclo, lo slittamento dei termini è contenuto nella nota prot. 7977, per il secondo ciclo nella nota prot. 7974, entrambe del 23 marzo 2021.