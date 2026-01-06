Ponti scuola 2026: ecco tutte le date

Siamo al giro di boa dell’anno scolastico, in procinto di entrare nel nuovo anno, il 2026. Studenti e docenti iniziano già a chiedersi quali saranno le prossime vacanze prolungate e se ci saranno dei ponti. Vediamoli insieme.
Riportiamo di seguito i calendari regionali per l’a.s. 2025/26. Non si conoscono ancora quelli dell’a.s. 2026/27.
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 8 settembre 2025
Ognissanti: dal 25 ottobre al 2 novembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 14 al 22 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 16 giugno 2026
Delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 14.01.2025
Calendario scolastico 2025/2026
Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 6 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 6 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 11 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte 1° maggio: 2 maggio
Ponte 2 giugno: 1° giugno
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
Delibera n. 455 del 4 aprile 2025
Scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2026
Schema calendario scolastico 2025/2026
Circolare n. 0166487 del 10/02/2025
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 11 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 12 settembre 2025 (5 settembre la scuola dell’infanzia)
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 6 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 14 al 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: 17 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025
Ognissanti: dal 31 ottobre al 1 novembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 all’8 aprile 2026
Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 9 giugno 2026
IInizio delle lezioni: 10 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2026
Vacanze d’inverno: dal 16 al 18 febbraio 2026
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 10 giugno 2026
Calendario scolastico 2025/2026
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025
Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026
Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026
Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026
Fine delle lezioni: 6 giugno 2026