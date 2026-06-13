Come diventare insegnante di scuola primaria? Gps prima e seconda fascia, posto comune o sostegno: ecco come accedere

Per chi dovesse aspirare a diventare insegnante nella scuola primaria oltre al titolo di studio, laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro il 2001/2022, considerati abilitanti a tutti gli effetti, devono partecipare e superare un concorso, rientrare tra i vincitori e superare l’anno di formazione e prova.

Competenze dell’insegnante

Per chi aspira a diventare insegnante di scuola primaria, oltre al titolo di studio con il quale si presume abbia acquisito quelle competenze concernenti gli aspetti psico-pedagogici, metodologici – didattici, organizzativo – relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlati e interagenti che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica, deve possedere delle competenze professionali capaci di promuovere lo sviluppo umano, culturale e civile degli alunni.

GPS prima fascia posto comune

Gli aspiranti docenti all’insegnamento nella scuola primaria, poiché la laurea in scienze della formazione e il diploma magistrale sono titoli abilitanti all’insegnamento, possono iscriversi in prima fascia delle GPS.

Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti docenti che acquisiscono la laurea entro il 31 dicembre del 2026, possono richiedere l’inserimento, per l’anno scolastico 2027/2028, in appositi elenchi aggiuntivi, cui si attinge a seguito dello scorrimento della prima fascia e in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.

GPS seconda fascia posto comune

Gli studenti universitari, che sono iscritti nella facoltà di scienze della formazione primaria, dal terzo anno in poi, qualora abbiano conseguito 150 crediti, possono fare domanda per iscriversi in seconda fascia GPS posto comune e aspirare a delle supplenze dopo aver esaurito la graduatoria di prima fascia.

Qualora non dovessero essere individuati quali destinatari di supplenze, possono seguire la procedura dell’interpello e della messa a disposizione.

GPS prima fascia docenti educazione motoria

Da quando è stata inserita l’educazione motoria nella scuola primaria, i docenti che hanno superato il concorso per l’immissione in ruolo, ma non sono rientrati tra i vincitori, possono presentare la domanda per accedere alle GPS di prima fascia.

GPS seconda fascia educazione motoria

Alle GPS seconda fascia possono iscriversi gli aspiranti docenti in possesso di una delle seguenti lauree magistrale:

• LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe;

• LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe;

• LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie»;

• Oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del MUR (Ministro dell’Università e della Ricerca) del 9 luglio 2009;

GPS prima fascia posto sostegno

Alle GPS prima fascia riguardanti i posti di sostegno, per la scuola primaria, possono iscriversi i docenti che hanno, oltre l’abilitazione, la specializzazione sul sostegno nella scuola primaria;

GPS seconda fascia posto sostegno

In seconda fascia possono iscriversi i docenti abilitati ma privi della specializzazione che, entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda per l’inclusione nelle GPS, abbiano maturato tre annualità d’insegnamento su posto di sostegno nella scuola primaria.

Come diventare insegnante di ruolo nella scuola primaria

Per accedere nei ruoli della scuola primaria i docenti laureati in scienze della formazione primaria o che hanno il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 possono partecipare al concorso nazionale per posto comune o avendo la specializzazione sul sostegno anche al concorso per docenti di sostegno, bandito dal Ministro dell’Istruzione e del Merito e collocarsi in graduatoria fra i vincitori.

I vincitori durante il primo anno di ruolo devono affrontare l’anno di formazione e prova con test finale, superato il quale sono confermati in ruolo nella scuola primaria.