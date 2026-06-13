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Scuola Talk: Ricorsi su voti e maturità: cosa devono sapere i docenti

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13.06.2026

Ricorsi, genitori vs docenti. L’avvocato: “Non si può pretendere per legge un approccio umano ed empatico dei docenti”

Redazione
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Gli scrutini si stanno svolgendo in questi giorni nelle scuole, e lo spettro dei ricorsi è dietro l’angolo. Spesso questi ricorsi riguardano alunni con disabilità: i docenti vengono “accusati” di non aver compiuto correttamente varie operazioni e una serie di adempimenti, dal PEI, al PDP.

Ecco cosa ha detto in merito l’avvocato ed esperto di diritto scolastico Dino Caudullo, presidente Sidels, nel corso dell’ultima puntata di Scuola Talk de La Tecnica della Scuola: “Per gli alunni con bisogni speciali, che necessitino di sostegno o abbiano disturbi dell’apprendimento, esistono percorsi specifici previsti dalla normativa, come l’adozione del PEI”.

“Spesso le famiglie lamentano un approccio poco empatico da parte di alcuni docenti verso situazioni delicate. Se dal punto di vista legale si può pretendere che la scuola segua i protocolli, non si può invece pretendere per legge un approccio umano ed empatico, che è una caratteristica soggettiva del docente”, queste le parole del legale.

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