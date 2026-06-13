Luisa Ranieri: “Educazione sessuale a scuola? Non mi sono opposta, i genitori non possono entrare in una sfera così intima dei figli”

Continua il dibattito sull’educazione sessuale a scuola, dopo la conversione in legge del decreto sul consenso informato dei genitori su attività di questo tipo alle scuole medie e superiori. A discuterne, sul palco di Repubblica delle Idee, è stata l’attrice Luisa Ranieri, mamma di due figlie di undici e quindici anni.

“Sono favorevole all’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, è molto più sano parlarne scientificamente che formarsi su telefonini e siti porno. E la vera rivoluzione sarebbe coinvolgere gli uomini in questo processo di cambiamento culturale”, ha detto.

“Noi genitori non possiamo entrare in una sfera così intima dei nostri figli. Mia figlia, la più grande, l’ha fatta a scuola, non mi sono opposta.

Cosa dice il ddl

Il ddl, come ricordato dal nostro giornale, stabilisce che l’educazione sessuale potrà essere proposta alle scuole medie e superiori solo agli studenti per cui sia stato espresso il consenso preventivo dei genitori. Restano escluse le scuole dell’infanzia e le elementari, “fatto salvo… quanto previsto dalle indicazioni nazionali“.

Queste ultime, scrive ancora Repubblica, comprendono solo contenuti di base come anatomia, differenze biologiche, funzioni riproduttive e malattie sessualmente trasmissibili, mentre empatia e rispetto restano nell’ambito dell’educazione civica.

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Il ruolo dei docenti e dei genitori

Il ddl è composto da tre articoli. All’articolo 1 viene stabilito che “le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni” e che tale consenso deve essere acquisito dopo aver messo a disposizione il materiale didattico previsto.

L’articolo 2 disciplina invece il coinvolgimento di esperti esterni: secondo quanto riporta il quotidiano, esso sarà possibile solo previa deliberazione del collegio dei docenti e approvazione del consiglio d’istituto. I criteri di selezione, si legge ancora nel testo, dovranno basarsi su titoli, esperienza e coerenza con finalità educative e livello di maturazione degli studenti.

Infine, l’articolo 3 del ddl specifica che “dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica“. Si tratta di un provvedimento destinato a incidere sull’organizzazione delle attività educative nelle scuole italiane.