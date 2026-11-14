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Docenti
14.11.2026

Come diventare insegnante? Requisiti, abilitazione, concorsi, graduatorie: l’e-book con tutte le informazioni da conoscere

Redazione
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Indice
Dai requisiti d'accesso alla specializzazione sul sostegno
Ingresso in servizio, concorsi e formazione continua

Navigare nel sistema scolastico italiano richiede orientamento e strumenti pratici per affrontare ogni fase del percorso lavorativo. L’ebook “Come diventare docente? Guida completa”, aggiornato a novembre 2026, si propone come una guida fondamentale per accompagnare sia chi desidera intraprendere l’insegnamento, sia chi vuole consolidare la propria posizione nella scuola.

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Dai requisiti d’accesso alla specializzazione sul sostegno

La guida chiarisce i primi passi necessari per accedere alla professione, illustrando in modo dettagliato i requisiti per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, compresi i crediti formativi richiesti e le classi di concorso. Un focus specifico è riservato alla specializzazione sul sostegno, con approfondimenti dedicati al TFA, ai percorsi INDIRE e alle novità sul PEI previste dal D.L. 170/2026.

Ingresso in servizio, concorsi e formazione continua

L’ebook fornisce un quadro pratico sulle modalità di reclutamento e lavoro a scuola, spiegando l’assegnazione delle supplenze tramite GPS, GAE, GI e interpelli, fornendo indicazioni anche in vista del concorso docenti 2027. Il testo completa la panoramica con capitoli dedicati alla formazione continua, ai corsi di aggiornamento, all’uso della Carta del Docente e a una sezione di FAQ.

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Come diventare insegnante

Mi hanno chiamato per una supplenza: quali documenti devo presentare?

Dalle supplenze al ruolo: quali percorsi può seguire un insegnante precario?

Non sono inserito nelle GPS: posso comunque diventare supplente?

Posso iscrivermi nelle graduatorie per più classi di concorso?

Non ho mai insegnato: come posso accumulare punteggio nelle graduatorie?

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