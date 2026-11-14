Come diventare insegnante? Requisiti, abilitazione, concorsi, graduatorie: l’e-book con tutte le informazioni da conoscere

Navigare nel sistema scolastico italiano richiede orientamento e strumenti pratici per affrontare ogni fase del percorso lavorativo. L’ebook “Come diventare docente? Guida completa”, aggiornato a novembre 2026, si propone come una guida fondamentale per accompagnare sia chi desidera intraprendere l’insegnamento, sia chi vuole consolidare la propria posizione nella scuola.

Dai requisiti d’accesso alla specializzazione sul sostegno

La guida chiarisce i primi passi necessari per accedere alla professione, illustrando in modo dettagliato i requisiti per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, compresi i crediti formativi richiesti e le classi di concorso. Un focus specifico è riservato alla specializzazione sul sostegno, con approfondimenti dedicati al TFA, ai percorsi INDIRE e alle novità sul PEI previste dal D.L. 170/2026.

Ingresso in servizio, concorsi e formazione continua

L’ebook fornisce un quadro pratico sulle modalità di reclutamento e lavoro a scuola, spiegando l’assegnazione delle supplenze tramite GPS, GAE, GI e interpelli, fornendo indicazioni anche in vista del concorso docenti 2027. Il testo completa la panoramica con capitoli dedicati alla formazione continua, ai corsi di aggiornamento, all’uso della Carta del Docente e a una sezione di FAQ.