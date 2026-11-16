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16.11.2026

Prima supplenza: cosa fare il giorno della presa di servizio?

Salvatore Pappalardo
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Indice
Adempimenti iniziali
L'ingresso in classe
Avvio della lezione e gestione della classe

Ricevere per la prima volta l’avviso di convocazione per una supplenza porta con sé tanta emozione, ma anche un dubbio pratico immediato: cosa bisogna fare esattamente il giorno della presa di servizio? Una volta consegnati documento d’identità e codice fiscale, e firmato il contratto a tempo determinato, inizia la vera giornata scolastica.

Adempimenti iniziali

Terminata la parte burocratica in segreteria (e apposta l’eventuale firma sul registro cartaceo delle presenze), il primo passo è richiedere le credenziali per accedere al registro elettronico. Questo strumento è indispensabile per verificare subito l’orario giornaliero delle proprie lezioni. Prima di entrare in aula, è altrettanto importante confrontarsi con il coordinatore di classe, i colleghi o i collaboratori scolastici per orientarsi nell’edificio, individuare le aule e verificare l’eventuale presenza di alunni con Piani Didattici Personalizzati (DSA o BES) o con disabilità (PEI), così da impostare fin da subito una didattica inclusiva.

L’ingresso in classe

Il primo impatto con gli studenti è decisivo: il docente supplente deve mantenere un atteggiamento calmo e autorevole, ma mai autoritario, per instaurare un clima collaborativo senza perdere il controllo dell’aula. Il primo giorno è utile seguire questi passaggi:

  • Entrare in classe con sicurezza, salutare con tono deciso e raggiungere la cattedra con calma;
  • Presentarsi dichiarando il proprio cognome, la materia insegnata e il nome del docente che si sostituisce;
  • Stabilire subito le regole comunicando con chiarezza le norme di comportamento previste durante la propria ora (ad esempio, chiedere la parola prima di parlare e tenere spenti o nello zaino i dispositivi elettronici);
  • Fare l’appello chiedendo agli alunni di alzare la mano quando vengono chiamati, così da associare subito i volti ai nomi ed evitare che qualcuno cambi posto.

Avvio della lezione e gestione della classe

Consultando il registro elettronico, il supplente individua l’ultimo argomento trattato e riprende il programma dal punto in cui è arrivato il collega titolare (avendo sempre cura di preparare un’attività di ripasso come “piano B”, qualora le credenziali non fossero subito attive).

Il supplente, usando sempre un tono fermo ma rispettoso, deve far capire subito agli studenti che l’obiettivo è proseguire regolarmente con le attività didattiche e non considerare l’ora come “tempo libero”.

Qualora in classe dovesse insorgere del brusio, è preferibile non alzare mai la voce, interrompere la spiegazione, guardare gli studenti in silenzio e riprendere a parlare con tono pacato solo una volta ristabilita la calma, evitando di raccogliere eventuali provocazioni.

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