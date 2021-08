Precari, pessime novità. Cobas: petizione per le convocazioni in presenza

I Cobas organizzano delle assemblee per informare il personale precario delle recenti novità emerse dal Decreto Sostegni Bis che prevede un ulteriore percorso a ostacoli verso il ruolo (stavolta pure a pagamento) e per organizzare forme di resistenza rispetto alle modalità di assegnazione delle supplenze annuali che, da quest’anno, si svolgeranno interamente on line attraverso la piattaforma “POLIS-Istanze Online“.

Una simile modalità, adottata da molti USP già lo scorso anno, ha comportato infiniti problemi e si configura come un’ulteriore riduzione dei già pochi diritti del personale precario, eliminando quelle possibilità di scelta e di controllo possibili nelle convocazioni in presenza, convocazioni che potrebbero essere tranquillamente organizzate in presenza dagli USP garantendo a tutte/i la sicurezza.

Occorre una presa di posizione forte da parte del mondo del precariato perché le convocazioni non sono un gioco e non si può continuare a erodere i diritti delle/i lavoratrici/tori trasformandoli in tappabuchi da spedire su ogni cattedra vacante senza riguardo alle loro condizioni personali di scelta e di vita.

Ancora più assurda risulta la tempistica comunicata dal M.I. che prevede la compilazione delle istanze dal 2 al 12 agosto senza alcun preavviso e in mancanza della pubblicazione delle GPS aggiornate dopo le “convalide/rettifiche” e degli elenchi aggiuntivi dei vari USP, per di più in assoluta assenza delle sedi disponibili per i vari gradi e ordini di scuola.

Scegliere al buio significa vedere lesi tutti i diritti relativi alla trasparenza delle operazioni, l’annullamento di ogni diritto e della dignità delle/i colleghe/i che da anni svolgono il loro lavoro con la massima serietà e professionalità.

Per questo i Cobas invitano a firmare una petizione – e a partecipare alle assemblee on line che si terranno nei giorni 4, 5 e 6 agosto con orari differenziati per favorire la più ampia partecipazione (4 agosto ore 11.00, 5 agosto ore 17.00, 6 agosto ore 21.00) dove sarà presentato un modulo di accesso agli atti da inviare al M.I. e ai vari uffici periferici per ostacolare legalmente tale procedura di conferimento delle supplenze che sosteniamo essere ILLEGITTIMA.

Il link per accedere alle assemblee sarà disponibile sulla pagina Facebook

Esecutivo nazionale COBAS-Comitati di base della scuola

PUBBLIREDAZIONALE