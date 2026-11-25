Ancora storie di insegnanti con alle spalle anni e anni di precariato. Una professoressa di religione ne ha accumulati ben 25. Secondo i giudici della Corte d’Appello di Bologna la donna va risarcita. Lo scrive La Repubblica.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso del ministero dell’Istruzione e del Merito confermando la condanna al risarcimento di 22 mensilità in favore di una docente di religione, precaria per 25 anni. Dal 2000 al 2025 l’insegnante ha prestato servizio con contatti annuali su posti presenti stabilmente in organico, nonostante la legge preveda concorsi con cadenza triennale, “mai regolarmente banditi dopo quello del 2004”. A spiegarlo è la Cisl Scuola Emilia-Romagna, che attraverso i suoi legali ha assistito la docente.

Il tribunale di Bologna, ricorda il sindacato, “aveva già riconosciuto l’abusiva reiterazione dei contratti a termine. Il ministero aveva impugnato la decisione sostenendo che la successiva immissione in ruolo, attraverso il concorso straordinario del 2024, avesse sanato l’abuso”.

“Precariato illegittimamente subito”

La tesi è stata però respinta dalla corte d’Appello, che ha richiamato i recenti orientamenti della Cassazione. In sostanza, spiega la Cisl, “la stabilizzazione attraverso una procedura concorsuale selettiva non cancella il diritto al risarcimento per il precariato illegittimamente subito”.

Un precariato lungo 25 anni “non può essere considerato una condizione normale, né può essere cancellato con una successiva immissione in ruolo – afferma Luca Battistelli, segretario regionale della Cisl scuola – questa sentenza riafferma un principio fondamentale: l’amministrazione deve rispondere degli abusi commessi nei confronti di chi, per anni, ha garantito con professionalità e continuità il funzionamento della scuola”.