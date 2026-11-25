Ogni tanto nelle scuole italiane, durante le consuete riunioni, capita ancora di sentire qualche docente parlare della materia “Geostoria”, riferendosi a un insegnamento che sarebbe esistito per alcuni anni e che, a un certo punto, nel 2025, sarebbe stato soppresso. C’è anche chi afferma di aver trovato quella denominazione sul suo registro, chi la cita parlando in generale della propria esperienza scolastica e chi sostiene che questa espressione sia stata impiegata persino durante degli esami di maturità.

Il problema è che, formalmente, come materia scolastica la “Geostoria” non è mai esistita: non è mai stata ufficialmente istituita come disciplina autonoma, né è mai comparsa con questa denominazione nei documenti ministeriali del 2010.

Non è una questione puramente terminologica, si tratta di distinguere ciò che era stato effettivamente previsto dalle norme da ciò che, nel corso degli anni, è entrato – per così dire – nell’uso comune.

A rigor di logica, per un docente di Geografia della classe di concorso A021 parlare della “materia scolastica Geostoria”, era un autogol pazzesco: negli anni passati, i docenti di Geografia avrebbero invece dovuto impegnarsi a correggere chi impiegava una dicitura che non esiste in nessun documento ministeriale.

Anch’io riconosco personalmente di aver sbagliato, per inesperienza, utilizzando in alcuni vecchi articoli l’espressione “Geostoria” alludendo a una realtà che a livello ufficiale si configurava in maniera differente.

Che cosa riportano realmente i documenti ministeriali del 2010?

Con la riforma degli ordinamenti dei licei, avviata attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 89, e le successive Indicazioni nazionali, contenute nel Decreto ministeriale del 7 ottobre 2010, n. 211, venne introdotto nel primo biennio dei licei un insegnamento denominato ufficialmente “Storia e Geografia”, mai “Geostoria”.

Geografia e Storia, quindi, sono state concepite come discipline separate e distinte. Il Decreto del 7 ottobre 2010 (n. 211), che è lo schema di regolamento recante le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali, coerente al testo del Decreto del 15 marzo, distingue infatti Storia e Geografia dal punto di vista degli obiettivi. Solo ed esclusivamente tra gli obiettivi specifici della Geografia si cita “la capacità di dar conto dell’importanza di alcuni fattori per gli insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati, in prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, vie d’acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di transito, dislocazione delle materie prime, flussi migratori, aree linguistiche, diffusione delle religioni)”.

Forse da qui, ma più probabilmente dalla mancanza di attenzione nella lettura dei testi che abbiamo citato, è derivata la confusione che ha regnato per anni. Persino in un capitolo di un libro informativo, Il curricolo verticale nelle scuole del primo ciclo (Libreriauniversitaria.it Edizioni, 2019), la docente Michela Manente scrive, sbagliando, che “nelle Indicazioni nazionali per i nuovi Licei del 2010, facendo proprio il principio secondo il quale non sia possibile studiare un fatto storico senza fare riferimento allo spazio in cui si è verificato, l’insegnamento della Storia e della Geografia è stato ripensato nell’unione di un unico percorso didattico denominato Geostoria, che non prevede una giustapposizione delle due discipline, bensì una combinazione delle risorse di entrambe per potenziare l’efficacia formativa”.

Le proteste di storici e insegnanti

Va riconosciuto, però, che dalla bibliografia dedicata a questa specifica conseguenza della riforma emerge soprattutto la forte frustrazione degli storici e dei docenti di Storia dei licei. Giovanni Belardelli, nel suo libro Il tramonto del passato. La crisi della Storia nella società contemporanea (Rubbettino, 2025), afferma – senza giri di parole – che: “In Italia nel 2010 la riforma Gelmini riduceva le ore di insegnamento dedicate alla storia nelle scuole medie [dal 2003 “scuole secondarie di primo grado”] e nel primo biennio delle superiori [dal 2003 “scuole secondarie di secondo grado”], dove oltretutto la materia veniva accorpata con la geografia dando luogo di fatto a un monstrum pedagogico come la «geostoria» (accorpamento dovuto, al di là delle pretenziose giustificazioni ministeriali, appunto alla volontà di ridurre il tempo complessivo di insegnamento delle due discipline).”

È la medesima critica che, a suo tempo, aveva mosso anche il sottoscritto.

Dello stesso avviso è pure Marco Rovinello, il quale, già sul numero 78 della rivista Storica, pubblicato nel 2020, nell’articolo Dal ghetto del Rinascimento alle smorfie di Mussolini. La storia culturale nella manualistica scolastica, denunciava che “le Indicazioni [del 2010] travisano l’idea braudeliana di «geostoria» e ignorano il contributo che lo spatial turn [la svolta spaziale] potrebbe dare alla geostoria scolastica, non tematizzano la questione del genere e si allineano all’eurocentrismo che ispirava già la riforma Moratti, ostacolando la penetrazione della world history nella scuola”.

Ma, come abbiamo già scritto, resta il fatto che le Indicazioni nazionali del 2010 non presentano una nuova disciplina chiamata “Geostoria”, con un proprio “bagaglio epistemologico”, propri obiettivi unitari e un programma integrato. Al contrario, all’interno della sezione intitolata “Storia e Geografia”, i documenti sviluppano distintamente le linee generali, le competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alla Storia e quelli relativi alla Geografia.

Non è mai stata istituita una disciplina di nome “Geostoria”

Più centrato è un intervento del docente universitario Ivo Mattozzi, che ci riporta alla questione fondamentale. Nel saggio Chi ha paura della Geostoria?, contenuto nel volume Geo-Storie d’Italia. Un’alleanza possibile (Mnamon, 2017), Mattozzi osserva: “È paradossale questa contraddizione: il testo ministeriale non istituisce la disciplina Geostoria, ma se si digita il termine il web squaderna una serie di siti di istituti secondari che promettono programmazioni di GeoStoria (con le due iniziali che dovrebbero segnalare la fusione delle due discipline).”

La spiegazione di ciò che accadeva è tanto semplice quanto sconfortante. Dopo il riordino del 2010, a seguito di una lettura non corretta dei documenti, molte scuole hanno cominciato a utilizzare (arbitrariamente) il termine “Geostoria” per indicare l’insegnamento di “Storia e Geografia”, probabilmente anche con intento semplificatorio. La stessa denominazione, evidentemente per motivi di mercato (stampare testi di storia con qualche pagina di Geografia), è stata adottata da numerosi editori scolastici per identificare i manuali destinati al primo biennio dei licei.

In questo modo, l’errore è progressivamente entrato nel linguaggio quotidiano degli insegnanti, una categoria che – ahinoi – talvolta si mostra disinteressata ai propri stessi diritti.

Se in passato un istituto ha inserito la formula “Geostoria” nel proprio registro elettronico, ciò non significa che il Ministero avesse creato, o riconosciuto, una materia con quel nome. Significa solo che una determinata scuola aveva adottato una denominazione inesistente per identificare l’insegnamento ufficialmente previsto, senza incorrere in alcun controllo o correzione. Tralasciando il fatto che, evidentemente, un gran numero di docenti non ha consultato le relative Indicazioni.

Lo stesso ragionamento vale per eventuali verbali, documenti scolastici e persino esperienze di esami di Stato. Se durante un colloquio di maturità è stata utilizzata l’espressione “Geostoria”, questo non costituisce una prova dell’esistenza ordinamentale della disciplina. È soltanto l’ennesimo segno di disattenzione e pressapochismo.

Un errore ripetuto nel tempo non diventa mai una norma.

La Geografia deve essere insegnata dai docenti della classe di concorso A021

Venendo a quanto è stato stabilito nel 2025, la separazione della Geografia dalla Storia, tuttavia, non è una misura sufficiente se l’insegnamento delle Geografie non è affidato a docenti abilitati nella specifica classe di concorso di Geografia (A021). Resta invariata anche oggi, quindi, la necessità di combattere affinché nelle scuole secondarie l’insegnamento delle Geografie sia sempre attribuito ai docenti della classe di concorso A021. Vale a dire coloro che hanno seguito un percorso di studi coerente, sostenuto un congruo numero di esami per padroneggiare la disciplina nella sua estrema complessità e acquisito l’abilitazione al suo insegnamento.

Riccardo Pasqualin

Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati