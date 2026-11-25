L’amore non è violenza.

L’amore non è stupro.

L’amore non è sottomissione.

L’amore non è mobbing.

L’amore non è umiliazione.

L’amore non è accattonaggio della dignità.

L’amore non è lavoro sfruttato, sottopagato, degradante.

L’amore non è sfruttamento dei minori.

L’amore non è costringere una donna alla prostituzione.

L’amore non è urlarle contro.

L’amore non è ferirla con l’acido.

L’amore non è minacciarla con una pistola.

L’amore non è pugnalarla.

L’amore non è spegnere i suoi sogni, la sua libertà, la sua voce.

L’amore è…

Dedica alle vittime

A tutte le donne che hanno perso la vita per mano della violenza.

A quelle che non hanno più voce, ma continuano a parlarci attraverso il ricordo, il dolore e l’amore di chi le ha conosciute.

A quelle che hanno subito umiliazioni, minacce, soprusi e silenzi forzati.

A quelle che hanno trovato il coraggio di denunciare e a quelle che ancora cercano la forza per farlo.

Il vostro dolore non deve essere dimenticato. La vostra memoria ci impone di costruire una società fondata sul rispetto, sulla dignità e sulla libertà.

Che ogni donna possa vivere senza paura, camminare a testa alta, inseguire i propri sogni e sentirsi finalmente libera.

Alle vittime di ieri, di oggi e di domani, affinché non siano mai più sole.

Per non dimenticare. Per cambiare. Per amare davvero.



Ilario Maiolo

Presidente di Italia unita – Unità democratica europea