Premi europei eTwinning 2026, cinque scuole italiane sul podio a Bruxelles

Cinque istituti italiani tra i protagonisti dei Premi europei eTwinning 2026, assegnati a Bruxelles durante la Conferenza europea eTwinning. Il riconoscimento, promosso dalla Commissione europea con eTwinning Europe, valorizza qualità, innovazione didattica e collaborazione transnazionale tra gli istituti della più grande community delle scuole europee.

I numeri dell’Italia

Su nove progetti selezionati a livello europeo nelle diverse categorie di età e indirizzo, quattro vedono la partecipazione attiva di scuole partner italiane, con cinque docenti provenienti da cinque istituti sparsi sul territorio nazionale. L’Italia ha conquistato un primo premio nella categoria fino a 6 anni (infanzia) e tre secondi posti nelle categorie dedicate a primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.

Infanzia e primaria

Nella categoria Early Childhood Education and Care ha vinto il progetto BE Happy…BE smART!, nato dalla collaborazione tra scuole dell’infanzia di Italia e Spagna per stimolare intelligenza emotiva ed empatia in bambini di 3 e 4 anni attraverso l’arte, l’uso consapevole del digitale e la metodologia CLIL. Il percorso ha visto la partecipazione attiva delle docenti italiane Marianicola D’Alessandro, docente fondatrice dell’ICS L. Gereschi di Pontasserchio, a Pisa, e Laura Libertucci, dell’ICS Colozza di Campobasso. Per la primaria, secondo posto per J.O.Y.: Journey of Youth across European Cultures, guidato per l’Italia da Simona Ceramicola dell’ICS Carducci – Materdona di Mesagne, a Brindisi: con partner in Spagna, Turchia e Grecia, ha portato alla creazione condivisa di un e-book illustrato.

Secondarie di primo e secondo grado

Tra i 12 e i 15 anni, secondo posto per E.L.F.: Eco-friendly Lifestyle for Food & Fashion, promosso da Daniela Musella dell’IIS B. Focaccia di Salerno. Studenti italiani e di Grecia, Francia e Paesi Bassi si sono confrontati sulla sostenibilità ambientale applicata a nutrizione, moda e trasporti, con attività digitali e scambi in presenza. Nella categoria 16-19 anni il secondo premio è andato a L2L: Skills for Academic Success & Future Citizenship, con il contributo di Antonella Settimi dell’ITT Allievi-Sangallo di Terni. Il progetto, sviluppato con scuole di Polonia e Grecia, ha guidato i ragazzi a perfezionare il metodo di studio e la cittadinanza europea, con la realizzazione autonoma di un portale web didattico.