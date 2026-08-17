Registrati
Docenti
17.08.2026

Collegi docenti online, scuole verso le modifiche dei loro regolamenti: la presa di servizio va fatta comunque in presenza

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Cosa cambia e cosa prevede il verbale
Cosa si prevede
E le tempistiche?
Presa di servizio? In presenza

Tra poco più di due settimane inizierà l’anno scolastico 2026/2027. Tra le novità che interesseranno fin da subito le scuole c’è la disciplina degli organi collegiali a distanza. Prima dell’estate è infatti arrivato l’accordo tra Ministero dell’Istruzione e organizzazioni sindacali per consentire lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni collegiali dei docenti con carattere deliberativo.

Cosa cambia e cosa prevede il verbale

Il CCNL 2019/21 già consentiva lo svolgimento da remoto delle riunioni prive di carattere deliberativo – programmazione didattica collegiale, consigli di classe e collegi docenti non deliberanti – ma per quelle deliberative si rendeva necessario un apposito confronto ministeriale. Il verbale siglato oggi stabilisce che tali riunioni, se svolte in modalità telematica, dovranno garantire il carattere personale del voto e offrire “garanzie di trasparenza” secondo criteri di sicurezza, integrità, correttezza e protezione dei dati.

Il Ministero invierà alle scuole il testo del verbale corredato da un allegato tecnico-organizzativo che indicherà i requisiti delle piattaforme digitali da utilizzare.

Cosa si prevede

Il nuovo quadro consente di svolgere online, a determinate condizioni, anche le riunioni deliberative, come collegi docenti, consigli di classe e scrutini. Per farlo sarà però necessario che ogni istituto adegui il proprio regolamento e individui strumenti informatici conformi ai requisiti previsti.

Per molte scuole probabilmente il primo banco di prova arriverà già a settembre, quando saranno convocati i collegi per programmare il nuovo anno scolastico. C’è da dire che, però, il primo collegio docenti si svolgerà sicuramente in presenza. Le scuole devono infatti recepire l’accordo e modificare i propri regolamenti d’istituto.

Devono essere individuate, nel rispetto dell’ordinamento scolastico, le figure responsabili della conduzione della seduta e della verbalizzazione, con riferimento alle funzioni tipiche degli organi collegiali (es. Presidente, Segretario verbalizzante).

Devono essere previste procedure per la gestione di eventuali malfunzionamenti, inclusa la sospensione delle operazioni di voto e, se necessario, la loro ripetizione.

E le tempistiche?

E le tempistiche? Ecco cosa ha detto il segretario nazionale Cisl Scuola Attilio Varengo ai nostri microfoni: “Non è stata fissata una scadenza perentoria; le scuole possono procedere con i tempi necessari per avviare un confronto sereno all’interno della comunità professionale. Ogni istituto valuterà in base alle proprie esigenze ambientali e logistiche (ad esempio, l’alto numero di docenti pendolari o le condizioni climatiche in determinati periodi dell’anno). La sintesi sottoscritta aiuta le scuole chiarendo le responsabilità datoriali e rendendo fruibile un istituto contrattuale che valorizza la professionalità docente e l’efficacia dell’azione scolastica”.

Presa di servizio? In presenza

Va ricordato anche che la presa di servizio è tutt’altro: si tratta di un adempimento che va compiuto in presenza, obbligatoriamente, il 1° settembre, non da tutti i docenti. Ma chi riguarda?

  • docenti neo immessi in ruolo, sia da concorso che da GPS o elenchi aggiuntivi;
  • docenti già di ruolo che hanno ottenuto trasferimentoutilizzazione o assegnazione provvisoria;
  • docenti assunti a tempo determinato (supplenze al 31 agosto o 30 giugno) già individuati da GPS, GaE o elenchi aggiuntivi.
Collegio docentipresa di servizio

Orario scolastico: la norma dispone che è il Collegio docenti a deliberare i criteri generali didattici per la sua elaborazione

Collegi docenti e consigli di classe OnLine, una procedura che sono in tanti a volere. Regolamenti d’Istituto da integrare

Le attività collegiali con carattere deliberativo possono essere svolte a distanza

Riunioni online, cosa accade per le attività che non prevedono votazioni, come i consigli di classe o la programmazione?

Riunioni online, quali sono i prossimi passi per le scuole e quanto sarà complesso adeguare i regolamenti?

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Collegi docenti online, scuole verso le modifiche dei loro regolamenti: la presa di servizio va fatta comunque in presenza

Redazione

Mini call veloce 2026, posti disponibili: Adss e Admm sature, ecco dove si può fare domanda

Redazione

Calci e pugni ad una 12enne durante l’ora di educazione fisica, indagati quattro compagni di classe: “Fa la vittima”

Redazione

Posti di sostegno, in Puglia più della metà in deroga: un docente su due è precario

Daniele Di Frangia
vai alla ricerca avanzata