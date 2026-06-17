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17.06.2026

Previdenza complementare, proroga al 2030 per l’opzione di passaggio dal TFS al TFR: chi riguarda e cosa comporta

Lara La Gatta
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Indice
Chi può esercitare l’opzione
Legame con la previdenza complementare
Come viene trattato il TFS maturato

È stata sottoscritta il 16 giugno 2016, presso l’ARAN, l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) che estende fino al 31 dicembre 2030 il termine per esercitare l’opzione di passaggio dal Trattamento di Fine Servizio (TFS) al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Una misura rilevante nell’ambito della previdenza complementare per il pubblico impiego.

Chi può esercitare l’opzione

L’accordo riguarda i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e ancora in regime di TFS. Per questa platea, il passaggio al TFR rappresenta una scelta volontaria, ma necessaria per accedere ai fondi pensione negoziali di categoria.

Non rientrano invece nella misura:

  • i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001, già in regime di TFR;
  • il personale con contratto a tempo determinato.

Legame con la previdenza complementare

Come chiarito dalla FLC CGIL, il passaggio dal TFS al TFR è un requisito indispensabile per aderire ai fondi pensione negoziali del pubblico impiego. In particolare:

  • il Fondo Espero per i settori scuola e AFAM;
  • il Fondo Perseo Sirio per università, ricerca e altri comparti pubblici.

Questi fondi si alimentano attraverso:

  • i contributi mensili del lavoratore;
  • il contributo del datore di lavoro;
  • il conferimento di una quota o dell’intero TFR maturando.

Come viene trattato il TFS maturato

Per i lavoratori che decidono di aderire alla previdenza complementare, il TFS maturato fino al momento dell’opzione non viene perso. Esso viene infatti:

  • calcolato fino alla data di adesione;
  • rivalutato annualmente secondo i criteri previsti per il TFR, in base all’articolo 2120 del codice civile.
Fondo Esperoprevidenza complementareTfr

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