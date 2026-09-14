Inizio scuola: assicurazione sanitaria, collegi docenti online, Indicazioni Nazionali, rinnovo contratto. Cosa cambia nell’a.s. 2026/2027?

Oggi, 14 settembre, è iniziato l’anno scolastico 2026/2027 per la maggior parte degli studenti italiani. Ma cosa attende alunni e insegnanti quest’anno?

Collegi docenti, al via riunioni online

Tra le novità che interesseranno fin da subito le scuole c’è la disciplina degli organi collegiali a distanza. Prima dell’estate è infatti arrivato l’accordo tra Ministero dell’Istruzione e organizzazioni sindacali per consentire lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni collegiali dei docenti con carattere deliberativo.

Il nuovo quadro consente di svolgere online, a determinate condizioni, anche le riunioni deliberative, come collegi docenti, consigli di classe e scrutini. Per farlo sarà però necessario che ogni istituto adegui il proprio regolamento e individui strumenti informatici conformi ai requisiti previsti.

Per molte scuole probabilmente il primo banco di prova arriverà già a settembre, quando saranno convocati i collegi per programmare il nuovo anno scolastico.

Riforma degli istituti tecnici

Il 2026/2027 segna anche l’avvio della riforma degli istituti tecnici, nonostante le numerose proteste. Lo ha previsto il decreto legge 45 del 7 aprile 2025 all’articolo 1.

Le novità interesseranno inizialmente le classi prime e saranno introdotte in modo graduale. L’obiettivo è aggiornare i percorsi di studio, rafforzare il collegamento con il mondo produttivo e rendere strutturale la filiera tecnologico-professionale 4+2 per gli istituti che vi aderiranno.

E’ bene ricordare che da settembre 2026 il nuovo quadro di discipline di insegnamento – con un ampio numero di ore d’insegnamento, soprattutto dell’ultimo anno, messe nelle mani di Collegi dei docenti, i quali saranno chiamati a decidere a quali discipline destinarle – entrerà in vigore solo per il primo anno di corso, per poi entrare a regime (con l’applicazione della nuova organizzazione formativa) solo tra cinque anni.

Assicurazione sanitaria gratuita docenti e Ata

Da poco è attiva l’assicurazione sanitaria gratuita per il personale scolastico: le domande sono aperte fino al 20 settembre.

La polizza, di tipo collettivo, riguarda il personale in servizio, tra cui:

il personale in distacco o comando

i docenti di ruolo e a tempo determinato (con contratto almeno al termine delle attività didattiche)

il personale ATA di ruolo e a tempo determinato (con contratto almeno al termine delle attività didattiche)

i dirigenti scolastici

gli insegnanti di religione cattolica

il personale educativo

il personale e i dipendenti del Ministero

Nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo

Dal 1° settembre sono entrate in vigore anche le nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo. Ecco uno schema riassuntivo con le differenze principali con le precedenti:

Indicazioni 2012 Nuove Indicazioni 2025 Obiettivo Saper stare al mondo Trovare la propria realizzazione e libertà Metodo Trasmissione standardizzata “Non multa, sed multum” (essenzialità) Tecnologia Uso dei nuovi media e TIC IA critica e ibridazione tecnologica Scienze Matematica e Scienze separate STEM integrate e Informatica dal primo ciclo Lingue Italiano, Inglese, Seconda lingua Introduzione del Latino (LEL) alle medie Ambiente Valorizzazione del territorio Cura del pianeta e coscienza ecologica sistemica Scrittura Pratica introdotta gradualmente Difesa del corsivo e della carta e penna

Contratto scuola 2025/2027, si continua con la parte normativa

L’iter relativo al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca per il triennio 2025/2027 continua: il prossimo incontro dopo la pausa estiva si terrà il 23 settembre.

Nel confronto sulla parte normativa sta emergendo anche il tema dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è definire un quadro di regole che accompagni l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica e nell’organizzazione del lavoro, valorizzandone le opportunità ma garantendo al tempo stesso tutele per il personale e qualità del servizio scolastico.