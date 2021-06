Problemi dei Dsga, le soluzioni sono chiare e semplici

Che fine ha fatto la Commissione paritetica per la revisione profili professionali ATA?

Che intenzioni hanno in merito agli interessi dei Dsga? L’attenzione sembra rivolta a tutti gli altri profili ATA, e del DSGA non si parla affatto.

Eppure i problemi del nostro profilo e le relative soluzioni sono chiare e semplici:

– Attivazione del profilo C del Coordinatore Amministrativo cui noi abbiamo dovuto supplire per circa 20 anni gratuitamente;

– Riconoscimento della Elevata Professionalità del Dsga nella scuola pubblica;

– Equiparazione giuridica ed economica del DSGA al profilo del Direttore AFAM;

– Più precisa definizione delle attività e dei compiti del proprio profilo;- riconoscimento anche ai Dsga dell’istituto del part time e della mobilità intercompartimentale.

Ora è il momento di agire! Ora è il momento di condividere!

Fabio Amici (Noi… Dsga)