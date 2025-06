Procedura reclutamento docenti: Dall’integrazione degli idonei, agli elenchi regionali e alle modalità d’immissioni in ruolo dei vincitori del concorso PNRR2 tutte le novità

Il decreto 45 del 7 aprile 2025 con l’approvazione al Senato del 17 maggio e della Camera il 3 giugno è, di fatto, legge introducendo all’art. 2 delle novità in materia di reclutamento e assunzioni in servizio del personale docente.

Integrazione graduatorie

La normativa approvata prevede l’integrazione delle graduatorie di merito dei due concorsi PNRR 1 e PNRR 2, con i candidati idonei nella misura del 30% dei posti banditi. Fermo restante che dette graduatorie sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale e in via prioritaria rispetto a quelle dei concorsi precedenti al PNRR. Da dette graduatoria si attinge in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nonché nel limite delle assunzioni annuali autorizzate.

Elenco regionale

Per le future assunzioni è stata prevista la costituzione di un elenco regionale da aggiornare annualmente partire dall’anno 2026/2027, in cui potranno inserirsi, a domanda, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Da detto elenco si attingerà, dopo le graduatorie dei concorsi PNRR 1 e 2, seguendo l’ordine temporale dei concorsi e del punteggio di ogni singolo candidato.

Modalità d’iscrizione

Con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2026/2027 saranno definite le modalità di costituzione, il funzionamento e l’aggiornamento dell’elenco regionale. Fermo restante che non potranno iscriversi i docenti a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, o a tempo determinato vincitori di concorso senza abilitazione.

Conferimento nomine

La normativa in merito alle nomine in ruolo dispone che i docenti individuati devono accettare entro cinque giorni dalla data di assegnazione, e in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto e comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.

Arrotondamento delle frazioni di posto

Fra le novità introdotte nella conversione in legge del decreto 45/2025, al fine assegnare la quota di posti, per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi precedenti è stato previsto l’arrotondamento per eccesso per le frazioni di posto pari o superiore a 0,5.

Reclutamento docenti concorso PNRR2

La normativa interviene anche nelle procedure delle assunzioni del personale docente disponendo che siano completate entro il 31 dicembre del 2025 attingendo anche dalle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto del 2025, comunque non oltre il 10 dicembre del 2025. Per i docenti vincitori di concorso che hanno in corso il conseguimento dell’abilitazione e che la conseguono entro il 31 dicembre 2025, la norma prevede la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato dopo il conseguimento del titolo abilitante.

Proroghe graduatorie

Il testo della normativa approvato, per le immissioni in ruolo prevede la proroga delle graduatorie del concorso per l’insegnamento dell’educazione motoria alla scuola primaria e la proroga ad esaurimento delle graduatorie relative alla procedura straordinaria indetta con il decreto dipartimentale 510 del 23 aprile 2020, prevedendone l’utilizzo a partire dall’anno scolastico 2025/2026.