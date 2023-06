Prof assente per 20 anni destituita, la protesta degli studenti nel 2019: “si assenta e non spiega parti del programma, non la vogliamo”

Sulla vicenda della docente destituita dal ministero dell’Istruzione, emergono altri aspetti. Come ad esempio la protesta di trenta studenti del liceo classico ‘Veronese’ di Borgo San Giovanni dell’aprile 2019. Qui la prof insegnava storia e filosofia in una seconda classe del liceo ed era in ruolo da sei anni. Gli alunni protestarono fuori dall’istituto, dopo diverse lettere e segnalazioni inviate. In un video su YouTube di ‘Chioggiazzurra’ i ragazzi spiegarono le loro motivazioni:

“Ci ritroviamo in difficoltà su storia e filosofia per vari motivi: la docente si è assentata molto frequentemente durante l’anno scolastico e non ci ha permesso continuità sullo studio delle materie, questo va a intaccare tutto il programma e l’apprendimento di queste stesse. L’anno prossimo dovrò affrontare la maturità e mi trovo in difficoltà sulla conoscenza di queste materie che non ho quasi per niente”.

Una vicenda che già partiva da lontano: “ci siamo appellati al preside, i nostri genitori ci appoggiano. La filosofia e la storia sono materie che devono essere spiegate e le sue continue assenze non ci hanno permesso questo. Ci sono state anche delle lettere firmate dai nostri genitori, non riusciamo a gestire questa situazione. Oltre alle continue assenze, la professoressa non spiega parti importanti, non ha spiegato argomenti che noi avevamo specificatamente chiesto”.

Come mai questa professoressa è ancora lì? “È una domanda che ci poniamo tutti. Ci sono stati dei procedimenti già in atto, non siamo solo noi che protestiamo per questa vicenda”.

Lo sciopero che facciamo? “È improbabile che vada via a fine aprile, è una cosa in previsione del futuro, perché vogliamo che questa docente non insegni più all’istituto Veronese. Vogliamo una preparazione che ci permetta di sostenere un esame”.