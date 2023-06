Prof colpita con pistola ad aria compressa, alunni promossi con 9 in condotta, inviati gli ispettori del MIM. Entro martedì la relazione

Sulla vicenda della promozione dei tre alunni che hanno sparato con dei proiettili di gomma alla professoressa Maria Cristina Finatti, all’istituto Viola-Marchesini di Rovigo, il ministero vuole fare luce.

Ieri, 23 giugno, sono stati inviati gli ispettori che devono acquisire tutta la documentazione e capire se ci sono gli estremi per promuovere i due studenti, con 8 e 9 in condotta, come è stato fatto.

La vicenda aveva fatto indignare l’opinione pubblica e in pochi si aspettavano uno sviluppo di questo tipo. Tantissime le reazioni di sdegno, in particolare dalla politica. Il ministro Valditara è subito intervenuto, chiedendo una relazione alla dirigente, da cui pare che i tre avevano preso 5 in condotta nel primo quadrimestre. Comportamento che poi sarebbe nettamente migliorato nel secondo quadrimestre portando i tre ad arrivare quasi al doppio della votazione, anche per via di un percorso di recupero con degli psicologi e azioni di volontariato.

In ogni caso gli ispettori saranno al lavoro in questi giorni per avere un quadro chiaro della situazione e far arrivare nel tavolo del ministro, già martedì, la relazione.